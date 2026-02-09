快訊

宜蘭民宅火警釀兩死！租客逃生不及 全身多處燒成焦黑送醫不治

【專家之眼】成立「發票給獎基金」 拿回你我的小確幸

聯合報／ 陳國樑／政大財政系教授暨系主任
建議成立「統一發票給獎作業基金」，以各期營業稅收實徵淨額總數之百分之三，直接提撥為基金收入，專責辦理統一發票給獎作業。記者許正宏／攝影
建議成立「統一發票給獎作業基金」，以各期營業稅收實徵淨額總數之百分之三，直接提撥為基金收入，專責辦理統一發票給獎作業。記者許正宏／攝影

你我一張張的統一發票，雖然承載著國家法律賦予的中獎希望，卻始終未能掙脫行政裁量的桎梏；在法律規範與行政操作的拉扯之間，這項屬於國人的小確幸，總被為德不卒的缺憾所籠罩。

溯其過往，統一發票獎金的歷史多舛，屢屢被推離法律所設定的正軌：先有獎金預算長年「短編」的積習，復有未領獎結餘款項遭解繳國庫、形同被「揩油」的惡例。

直至去年年初，立法院於預算審查中通案刪減各部會委辦費，才驚然揭露出另一項被忽視的真相－發票獎金，竟也長年遭到一併「誤刪」。在財政部長期堅持「不認為統一發票獎金屬法律義務支出」的錯誤見解下，這筆依法應受保障的經費也慘遭魚池之殃；你我的中獎權益，竟年復一年，淪為監督機關行政不彰、削減預算時的連帶祭品。

去年五月，立法院三讀通過加值型及非加值型營業稅法修正，進一步以法律明文，確立統一發票給獎獎金屬於法律義務支出的法定地位。這項修法，固然矯正了財政部一直以來的錯誤見解，卻並不意味著國人的合法權益已全然高枕無憂。

法律明定，統一發票給獎獎金及相關作業經費，應由「全年營業稅收入總額」提撥百分之三支應。此一設計，意在使獎金規模隨實際稅收連動，確保中獎機會對應國人實際負擔的稅負。

然而，在預算必須提前一年編列的行政作業現實下，財政部長期以營業稅收「預算數」之百分之三，取代法律所要求的「實徵數」之百分之三。這看似便宜行事的技術處理，實則已然偏離法律原意，將本應隨實際稅收調整的發票獎金，直接釘死在事前估計的數字中。

問題正是在於，每當營業稅收出現超徵、年度「實徵數」高於原編「預算數」時，超徵稅收將全數大剌剌被收進國庫，而依法必須提撥的百分之三獎金的部分，便在行政慣例的掩護下，一併被財政部「沒收」。

根據估算，僅就民國一一○年至一一三年的四年間，因營業稅超徵而未依法律意旨提撥、最終未轉化為獎項的金額，即高達八十六點五二億元。

公允而論，並無證據顯示財政部存有刻意短發獎金、或侵害民眾權益的主觀意念；然而，在法治國原則下，行政作業即便出於便利或沿襲慣例，也不得背離法律明文所設定的義務，任由「預算數」繼續架空「實徵數」。若要徹底根除統一發票獎金長年存在的「短編」、「揩油」、「誤刪」與實質「沒收」等積弊，僅靠行政自律或預算制度進行技術性修補，終究無法對症下藥。

釜底抽薪之道，在於另立制度軌道。筆者建議成立「統一發票給獎作業基金」，以各期營業稅收實徵淨額總數之百分之三，直接提撥為基金收入，專責辦理統一發票給獎作業。

透過基金運作，讓獎金直接掛鉤營業稅實徵數，除可避免人為「短編」外，亦能解決超徵獎金遭行政「沒收」的悖理現象。唯有落實專款專用，將未領獎款項悉數留存基金，滾動用於後期加開獎項，纔能確保不再被國庫「揩油」。最重要的是，讓發票獎金跳脫行政機關預算科目的藩籬，則可確切防堵官僚的武斷或認知落差所造成的再度「誤刪」，不再讓國人的小確幸蒙塵。

統一發票 法律 稅收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

兩岸快遞／大陸個人所得稅收勁揚 去年增11％ 贏過增值稅

小確幸！好市多結帳「一次折上千元」超有感 官方曝一招秒查

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

花1元中百萬！7-ELEVEN開出3張統一發票千萬大獎 快看幸運兒是你嗎？

相關新聞

致癌危機！家庭二手菸 暴露量愈來愈高

國內菸害防治有成，成年人吸菸率由二○○八年百分之廿一點九降至二○二四年百分之十二點八，但家庭二手菸問題始終難解，暴露量愈...

影／起落架畫面曝！德威航空輪胎脫離 桃機北跑道已重新開放

德威航空一架從韓國濟州島飛抵桃園國際機場的班機TW-687，下午3時52分降落桃機時發生輪胎掉落意外，右側主起落架一顆輪...

泡泡瑪特掀波…燈會IP大戰 南北搶客

各地元宵燈會近年競相引進國際知名角色ＩＰ（Intellectual property，智慧財產權縮寫），去年台灣燈會在桃...

燈會拚人氣／匠師大嘆 手工花燈漸式微 美感高於充氣燈

各縣市元宵燈會追逐國際或知名ＩＰ，傳統花燈工藝逐漸式微。花燈工藝師力挺傳統手工花燈，「骨架之美是元宵燈會重點，這是充氣Ｉ...

求助者倍增…免費心理諮商熱門 預約卡關

中央推動青壯族群每年三次免費心理諮商，台中、彰化再加碼擴大服務，申請人次近年明顯成長。彰化去年申請數翻倍，卻出現預約困難...

飛機降落「輪胎突脫落」影響14航班 桃園機場回應了

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班今下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，目前桃園機場北跑道暫時關閉檢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。