致癌危機 家庭二手菸 暴露量愈來愈高

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台北迪化街年貨大街期間推行全面禁菸。記者曾原信／攝影
台北迪化街年貨大街期間推行全面禁菸。記者曾原信／攝影

國內菸害防治有成，成年人吸菸率由二○○八年百分之廿一點九降至二○二四年百分之十二點八，但家庭二手菸問題始終難解，暴露量愈來愈高，從二○二二年百分之廿八點九，二○二四年上升至百分之卅五點六，家庭已成致癌、心血管疾病等高風險環境。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，目前嚴禁戶外公共場所抽菸，使得吸菸者轉向「家中」吸菸，以為在陽台、廁所吸菸就不會影響家人，導致二手菸與三手菸汙染殘留住宅。此外，電子煙、加熱菸等新型菸品，也加劇家庭菸害汙染。

菸害防制法擴大公共禁菸範圍，住家卻成菸防破口，最新「國人吸菸行為調查」結果顯示，成年人吸菸率由二○○八年百分之廿一點九降至前年十二點八，降幅逾九個百分點，但家庭二手菸問題因居家隱私，難以強制介入，二○二二年至二○二四年，就從百分之廿八點九上升至卅五點六，增加逾六個百分點。

國健署去年健康促進年報顯示，平均三個人就有一人暴露於家庭二手菸，甚至面臨三手菸殘留危害，尤其三手菸的危害更久，殘留窗簾、沙發、衣服上長達半年，同樣具有致癌風險。二○二三年青少年吸菸行為調查則發現，近三成青少年被迫生活在二手菸環境中。

禁菸政策是否深入家庭？國健署表示，住家屬於私領域，無法可管，如發現鄰居在陽台、廁所抽菸，也只能道德勸說，或自家加裝空氣濾清機器，加強排菸。

