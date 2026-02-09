聽新聞
匠師大嘆 手工花燈漸式微 美感高於充氣燈

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

各縣市元宵燈會追逐國際或知名ＩＰ，傳統花燈工藝逐漸式微。花燈工藝師力挺傳統手工花燈，「骨架之美是元宵燈會重點，這是充氣ＩＰ無法呈現的質感」。

工藝師白鎔誠做手工花燈逾廿年，他說，早期台北、台中及台灣花燈最有名，主要以當年生肖為題材，呈現民俗故事或傳統人物；如今各縣市配合元宵節辦各式燈會，引用國內、外ＩＰ，本土元素漸減，花燈風格也偏向光影與環境營造，完全沒有元宵味。

白鎔誠說，使用國際ＩＰ角色無妨，但仍可結合傳統，例如早期迪士尼主題花燈會讓米老鼠等角色穿唐裝、提燈籠；手工花燈的骨架之美是欣賞重點，這是充氣ＩＰ無法呈現的質感，因此他的花燈團隊有木雕名師。

彰化竹篾燈籠工藝匠師唐秋水獲文化部薪傳獎，一生專注傳統燈籠製作，主要供應宮廟，是台灣少見仍完整保留傳統工序的燈籠匠師。

唐指出，現今燈會常見的花燈與他製作的傳統燈籠已不相同，早年燈籠是住家日常用品，兼具照明與祈福；傳統花燈也以竹架與紙材為主，隨時代演變，今多改用鐵條、絨布等材料，且有多種創意造型。

對於近年燈會的傳統花燈式微，甚至出現許多國外ＩＰ角色，唐秋水並不悲觀。他說，各縣市燈會、為應景與吸引人潮，追求熱鬧與視覺效果是時代趨勢，但不代表傳統失去價值，不少宮廟仍每年更新燈籠。現代花燈也做得細緻，色彩、設計富巧思，講究構圖與層次，也讓他忍不住想停下腳步細看。

純手工 花燈 燈會
