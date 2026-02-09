聽新聞
學者直言 國際聯名難長久 本土IP需要舞台

聯合報／ 記者陳俊智陳敬丰／連線報導

國際知名角色ＩＰ搶進台灣元宵燈節等活動，學者分析利弊兼具，採用台灣原創ＩＰ需勇氣，須承擔能否吸引人潮的風險；但累積知名度後，ＩＰ也能成為地方代名詞。

銘傳大學廣播電視學系專任助理教授陳譽尹表示，國際ＩＰ因發展成熟，帶來的是即時人潮與流量，有一定票房基礎，容易吸引外地客，助攻在地觀光，但權利金通常不低，很難長久發展，一旦斷了連結，城市行銷也就中斷。

陳譽尹表示，本土ＩＰ算是投注未來發展，受眾雖較少，但成本相對低，透過精準行銷激發同溫層，再辦活動增加受眾，慢慢累積知名度，長久下來ＩＰ能成為地方的代名詞，如同一提到超人力霸王、寶可夢，大家會立刻聯想到日本。靜宜大學觀光系副教授黃政聰則提醒，要採用台灣原創ＩＰ需要勇氣，須承擔能否帶動人潮的風險。

陳譽尹說，ＩＰ選擇關乎活動方鎖定的受眾，泡泡瑪特粉絲多是年輕女性，超人力霸王則是親子家庭，dtto friends應是網路世界的年輕族群。活動方選擇ＩＰ時，應先了解受眾在哪，賦予需求與功能，透過周邊商品、活動與文化、城市連結，才能有效行銷。

明新科技大學行銷與流通管理系系主任鍾政偉指出，台北、高雄燈節近年皆不再沿用傳統生肖圖騰，而是以特色ＩＰ重新詮釋，整體風格明顯轉向「可愛系」，對準元宵燈節本就是親子同遊節慶的需求。

鍾政偉分析，桃園挑選本土ＩＰ「dtto friends」，早與機捷連結並推出周邊商品，從桃園機場到市中心，都可見「dtto friends」，已累積基礎客群，才用來創造燈會話題。因此，使用本土ＩＰ也非憑空導入，而是藉機擴展效果延伸。

