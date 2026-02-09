泡泡瑪特掀波 燈會IP大戰

快訊

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
台北市長蔣萬安在「2026 台北燈節」宣傳記者會中公布「西門展區」展出的「泡泡瑪特（POPMART）」旗下的Baby MOLLY 、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、小野Hirono、星星人等六個IP。本報資料照片
各地元宵燈會近年競相引進國際知名角色ＩＰ（Intellectual property，智慧財產權縮寫），去年台灣燈會在桃園，「寶可夢」、「進擊的巨人」裝置，累計湧入二千萬人次參觀，高雄請來日本人氣ＩＰ「吉伊卡哇」等角色現身愛河畔，官方宣稱創造逾百億觀光產值。今年各縣市國際知名ＩＰ更多，讓元宵燈會成了ＩＰ戰場。

台北燈節今年祭出雙ＩＰ，包括「變形金剛」及風靡全球的「泡泡瑪特」，卻成為綠營政治攻防議題，批引入泡泡瑪特是「幫中國品牌打廣告」，市長蔣萬安也反譏，台灣年輕人非常有文化自信，「民進黨這些叔叔、阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣年輕人看齊」。

觀傳局長余祥表示，今年首度推出「雙展區、雙ＩＰ」，呈現兩種截然不同的燈節風格，花博展區鄰近北士科，以變形金剛呼應科技意象，西門展區是泡泡瑪特則呼應台北最潮的街區。

新北燈會除有十五公尺高的紅寶馬主燈，更有六米高的線條小狗裝置及十六大主題燈區。民政局表示，今年以童話故事為主題，首度與韓國人氣ＩＰ線條小狗授權合作，打造最療癒、最想打卡的互動場景，強化觀光吸引力。

去年台灣燈會在桃園，市府引進國際ＩＰ「寶可夢」與「進擊的巨人」，展期吸引二千萬人次，創造二七○億產值；當時「寶可夢」燈區的人潮更勝主燈「無限樂園」，卡比獸與皮卡丘燈組前擠得水洩不通，排隊民眾綿延五百公尺，即使只能拍照幾十秒也甘願。

「進擊的巨人」更讓動漫迷為之瘋狂，甚至有粉絲變裝朝聖。但桃園燈會今年不用國際ＩＰ，改用本土原創ＩＰ「dtto friends」，角色鮮明且自帶療癒迷因感，鎖定親子與年輕人。桃園市觀光旅遊局長陳靜芳說，國際ＩＰ成功帶動風潮，但本土原創者也需要舞台。

今年台灣燈會在嘉義縣，主燈「光沐—世界的阿里山」，但最具話題性的卻是和日本任天堂合作，引入超紅ＩＰ超級瑪利歐，推出占地二公頃的「超級瑪利歐．星燦嘉年華」特色燈區，還規畫角色見面會，及限量方塊造型小提燈，詢問度破表。

台中市今年請出北歐精靈「姆明」，市長盧秀燕表示，姆明是芬蘭的國際知名ＩＰ，八十年來風靡全球，芬蘭多次被評選為全球最幸福國家，台中也被選為台灣最幸福城市，彼此有相乘作用。

高雄市去年引進吉伊卡哇，市府統計創下逾六百萬人潮，旅宿業住房率超過八成，周邊商圈業績成長四成以上。今年請日本知名ＩＰ「超人力霸王」降臨港都，因去年花蓮堰塞湖洪災有無數「鏟子超人」投入救災，超人力霸王要讓更多人看見在城鄉的無名英雄。

