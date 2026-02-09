專家：預約平台應有專人負責調度

中央及地方政府提供心理諮商服務，使用者反映預約「一位難求」，彰化縣臨床心理師公會創會理事長林國勳說，免費諮商出現亂象，少數人不珍惜資源，他建議預約平台應有個案管理師等專人負責調度名額，防止「試吃心態」被濫用，讓有限資源發揮功效。

彰化使用者質疑，預約規定需在三天前，有時部分時段空出來，可能因臨時取消，但又不能在三天內預約，白白浪費了。且實際狀況，能約到的時間通常都在三周後，當下的情緒和問題可能早「事過境遷」，無法達到即時紓解的效果。

臨床心理師林國勳說，有個案應約諮商時說「先前的情緒已經過了，好像沒什麼要講的」，如果心衛中心安排專人管理負責調度諮商時間，可以更有效利用，但各衛生所公衛護理師已很忙，來負責安排確有困難。

林國勳說，彰化心理師應沒有「量能不足」的問題，但有些心理師排程比較滿；政府提供免費心理諮商，讓民眾了解可多個心理治療的管道，後續可自費諮商。但有人抱著「試吃心態」，因資源免費就到處試吃，未跟進自費諮商，甚至告訴心理師「只是想找人說話」。

林國勳說，高風險的個案，若排不到免費諮商，建議應直接看身心科；但對於「只是想找人說話」的高關懷個案，需要社福體系更緊密的轉介關懷服務。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣由中央補助及自籌經費近三百萬元，提供免費諮商，目前合作的心理師有卅三人，人力足夠。未來申請案件增加，會再協調心理師配合服務。

林國勳建議，有些人找心理師帶「名醫情節」，甚至個案因焦慮而不斷換心理師，心理師和個案是「夥伴關係」，多數人往往需要長期治療，找一個「聽得懂你的話」、適合個案的心理師很重要。他說，心理治療很難速成，「不是講一講，明天就會改變」，要有耐心在專業陪伴下，面對自己的問題。