求助倍增 免費心理諮商熱門 預約卡關

聯合報／ 記者林宛諭余采瀅朱冠諭／連線報導
彰化衛生局在各鄉鎮市社區心理衛生中心提供免費心理諮商服務，媒合心理師支援服務。圖／彰化縣衛生局提供
彰化衛生局在各鄉鎮市社區心理衛生中心提供免費心理諮商服務，媒合心理師支援服務。圖／彰化縣衛生局提供

中央推動青壯族群每年三次免費心理諮商台中彰化再加碼擴大服務，申請人次近年明顯成長。彰化去年申請數翻倍，卻出現預約困難；台中使用人數也倍增，並新增長者等到宅諮商；桃園市求助者逐年上升，但未出現預約不到的情況。

中央衛福部推動「年輕族群心理健康支持方案」，提供十五至四十五歲每年三次免費心理諮商。彰化縣加碼由各鄉鎮市社區心理衛生中心提供每人每年最多六次免費諮商；台中市則提供不限年齡市民每年四次免費定點心理諮詢，並針對六十五歲以上長者提供每年四次到宅心理諮詢。

彰化縣衛生局統計，心理諮商申請人次近三年來快速增加，前年八百卅五人次，去年增加到一千七百七十三人次，成長幅度逾一倍。縣府認為，顯示民眾對心理健康議題接受度提高，也反映生活壓力帶動需求。

不過，多名使用者反映彰化線上預約系統名額有限，常出現額滿或需等待三周以上情形。部分民眾指出，情緒困擾具急迫性，等待時間過長恐影響效果。也有人表示，自費諮商每次約五十分鐘收費兩千元，長期負擔不小，免費資源確實減輕經濟壓力。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，除中央三次補助外，地方再加碼是因應實際需求增加，目前服務已普及全縣。若網路無法預約，可直接致電各鄉鎮市心衛中心協助安排。

醫政科指出，彰化市與員林市平日皆有諮商時段，並加開周六門診；因預約平台使用逾十年，加上年度排班調整，部分時段分批釋出，已著手系統優化。

台中市方面，衛生局統計免費心理諮詢使用量逐年成長，二○二三年一萬兩千一百八十七人次，二○二四年一萬九千九百一十一人次，二○二四年增至兩萬五千八百卅五人次。除一般定點服務外，也結合一百廿六家醫療院所及產後護理之家，提供孕產婦每年兩次免費心理諮詢。市府表示將持續整合醫療與心理資源，回應市民需求。

桃園市衛生局表示，去年除了中央提供青壯世代免費心理諮商，心衛中心也提供免費心理諮詢及線上免費心理諮商服務，服務累積超過一萬兩千人次以上。

心理健科科長吳家豪表示，使用人次確逐年上升，但目前量能足夠，無預約排不到的情形。

心理諮商 彰化 台中 桃園
