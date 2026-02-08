【即時短評】面臨少子化浪潮 政府應讓配套到位

台灣新生兒數量約10萬7812人，跌破11萬人大關，創下連續10年下降，「生不如死」成為常態，政府積極推動相關政策鼓勵年輕人放心生養，然而近日卻傳出中央研擬居托定型化契約草案，將領年終條件更加嚴苛，此舉恐讓第一線心寒退場，在公托未到位、保母又不夠情況下如何讓民眾放心養育？除補助外，政府更重要是要讓配套到位。

少子化最主要原因包含物價高、職場環境壓力大，都是導致新婚家庭選擇「頂客」重要因素，中央與地方政府近年來力推福利政策，包含生育津貼加碼、托育與幼兒教育學費補助、育嬰假及彈性公司等但效果有限。

除經濟壓力外，生下後養育是重要問題，現今多數是雙薪家庭，育嬰留職停薪並非人人能承擔，但公辦托嬰中心長期供不應求，以北市為例，熱門據點候補動輒排到數千號，「校校有公托」仍處於盤點與逐步推動階段，全面到位恐非一、兩年可完成，而保母同樣也面臨高齡化，年輕新血不願加入問題。

如今衛福部研擬定型化契約草案，卻規範須於年底仍在職居托人員才能領取年終獎金，但明顯與實務不符，不少托育關係會隨孩子年中進入幼兒園結束，該條款等同讓保母全年辛勞付諸流水，儘管尚未拍板，卻讓第一線人員憂心，更恐讓投入該產業者只減不增。

少子化是全球趨勢，台灣難以獨善其身，但如何減緩下滑速度考驗政策取捨，中央與地方並非毫無作為，定型化契約也是想給予更多保障，但多數人在意並不只有金錢補助，「誰來顧、顧得好不好」才是最現實考量，除補貼更應檢視托育制度是否穩定、照顧人力是否受保障，若補助與配套無法同步，少子化悲歌恐難以止血。