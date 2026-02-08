聽新聞
健康主題館／天冷防氣喘發作 謹記4重點

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
氣喘是慢性病，需長期治療控制才能降低氣管過敏性發炎與發作頻率，千萬勿因無症狀而停止用藥。圖／123RF
氣喘是慢性病，需長期治療控制才能降低氣管過敏性發炎與發作頻率，千萬勿因無症狀而停止用藥。圖／123RF

冬天氣候寒冷乾燥，氣管容易受到刺激，當溫差大、氣溫驟降，許多人就會出現咳嗽、喘氣、胸悶等症狀，甚至半夜咳到醒來。國泰醫院兒童醫學部主治醫師洪詩萍表示，誘發氣喘的原因，包括氣溫變化、病毒感染、過敏原等，若反覆發作讓呼吸道長期處於發炎狀況，即影響到肺功能，可能導致肺部提前老化或併發肺阻塞（COPD）。

二成患者症狀伴一生

氣喘是全球最重要的慢性疾病之一，也是孩童最常見的慢性疾病，逾半患者長大後症狀會減輕或痊癒，但有2至3成的兒童可能因未治療控制，一輩子都有氣喘問題。洪詩萍指出，氣喘會造成呼吸道慢性發炎，在不同環境受到刺激而產生過度敏感反應，包括呼吸道平滑肌收縮、黏膜腫脹、發炎細胞浸潤及發炎物質堆積，氣管吐氣受限而造成呼吸困難、喘鳴、胸悶、咳嗽等。

根據我國2017年針對台北市國中國小學童，參與國際同步的過敏性疾病問卷調查，發現國小一年級學童，醫師診斷的氣喘盛行率為14.4%；國中二年級學童為12.4%。洪詩萍強調，氣喘的診斷及治療並不困難，需要長期管理以達到控制良好，包括疾病正確認知、正確用藥、配合治療、持續監控等4項重點，才能達到良好的氣喘控制。

兒童氣喘的治療，洪詩萍說，目前主要依據全球氣喘臨床照護指引GINA guidelines（Global Initiative For Asthma），將氣喘兒童區分為12歲以上，6歲至12歲，以及5歲以下三個年齡層，並擬定兒童氣喘階梯式治療建議方針，臨床醫師會依據病童的氣喘症狀嚴重度給予不同的處置策略。

不論是成人或兒童氣喘，要達到良好控制，洪詩萍強調，除了維持正確用藥控制，避免過敏原的接觸及誘發因素也非常重要。生活中盡量避免接觸過敏原、注意室內及戶外的空氣品質、忌冰冷及刺激食物、適度規律運動，才能有效減少氣喘發作。

需規律用藥定期回診

氣喘的控制目標並非「沒有喘就不是氣喘」，治療目標包括減少日間及夜間氣喘症狀、減少急性發作、維持正常運動與生活、及維持良好肺功能、避免長期氣道重塑。洪詩萍說，氣喘是慢性的氣管發炎，無症狀不代表發炎消失，氣喘保養藥物副作用極低，應在醫師指導下規律用藥，並定期回診追蹤，降低惡化風險。

治療氣喘藥物分3大類

1 控制藥物：用於平日的氣管抗發炎控制、預防氣喘發作及維持良好肺功能。

2 緩解藥物：當症狀惡化或急性發作時，迅速改善氣管收縮及急性發炎狀況。

3 嚴重氣喘之附加藥物：改善患者的肺功能和生活品質。

氣喘 醫師 患者 呼吸道 過敏原 臨床 咳嗽
