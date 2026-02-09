健康名人堂／春節領藥潮的省思 從「自我照護」到建構醫療韌性

春節將至，身為藥師，我發現前來社區藥局領取慢性病連續處方箋的人潮增加，更有不少民眾表達醫療院所連假期間休診之擔憂；然而，對連續假期的醫療負荷，及台灣近年著重之社會韌性議題，藥師其實是最佳的守護者。

我近年多次撰文，強調「自我照護（Self-care）」之重要性，國人多有於出國或返回離島地區前，依照「全民健康保險醫療辦法」第25條之規定，一次領取慢性病連續處方箋之總藥量，也多會至社區藥局購買指示藥或成藥。

也就是因為大多數國家不若台灣有極高的醫療品質、可近性以及可負擔性，國人為避免荷包失血，自然會事先準備藥物，避免不必要之就醫，這也是自我照護概念一環。

人人應學習自我照護

自我照護並非僅是購買藥物，而是學會與藥師合作，養成良好生活習慣及覺察身體狀況，在藥師指導下備好常備藥物，減少非必要就醫，若每人每年減少1次就醫，估計1年可為健保節約醫療費用340億元。

國際資料庫Numbeo近期更新世界各地的生活成本、醫療照護等數據，後者再次由台灣拔得頭籌，在世界城市排名中，更由高雄及台北拿下前兩名，且包含醫療人員技術及品質、醫療設備、醫療可近性及費用等指標，皆獲得85分以上「極高」的分數，這由國人及醫藥界前輩共同努力，在健保開辦並普及下共同達成的殊榮，而今除守護這得之不易的成果外，國人也應調整觀念，加強醫療體系韌性。

減少就醫次數救健保

國人年就醫次數約15.6次，甚至有1年就醫逾800次的極端案例，2022年，OECD國家平均就醫次數僅8次。全民健保將邁入兆元時代，若國人對醫療抱持著將醫療資源視為無限供應的公共財，忽視體系負荷量能，將使全民健保岌岌可危。

回顧2024年，初一至初三診所開診率不足10%，社區藥局則維持20%至25%，是醫療體系在假期間最重要的分流支柱。不僅是藥師的辛勞付出，更是推廣自我照護（Self-care）的最佳時機。

在2026年的今天，面對未來更多變的新興病毒挑戰，強化醫療及社會韌性刻不容緩。感謝春節期間堅守崗位的醫藥同仁，更要呼籲國人支持「假日輕症中心」（UCC）等政策推行。透過正確自我照護與分級醫療觀念，我們能讓急診回歸救急救命本質，也能有效降載醫療負擔，守護健保不只是制度變革，更是國民在春節送給台灣醫療最好的禮物。