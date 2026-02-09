聽新聞
終結考績憂鬱 醫師傳授「向內看」解方

聯合報／ 記者李樹人洪淑惠／台北報導
資深精神科醫師蔡佳芬。圖／蔡佳芬提供
資深精神科醫師蔡佳芬。圖／蔡佳芬提供

歲末年終，考績發布後的辦公室有人歡樂有人愁。不如預期的獎金讓人傷心，有時主管一句「你做得很好，但是…」的話語中，甚至讓人忍不住自我懷疑。

台北榮總老年精神科前主任、台北鈺璽診所副院長蔡佳芬於佳音電台「心情加分站」節目中，分享她觀察職場最現實的「考績」現象。她說，人們面對評價時的痛苦，往往不只經濟上的損失，更多是內心深處的生存危機：我們害怕不再屬於團體的核心，甚至否定自己一整年的努力。她透露，職場考績壓力很難逃遁，連身為醫師的她與同事，尤其過去在公家醫院時，都很難不受其影響。

如何面對這些不適感？蔡佳芬建議，可以試著用「向內看」的心法。情緒是中性的，像是訊號，當感到嫉妒或不公時，先別急著壓抑，而是試著幫它命名。她說，嫉妒的背後，往往藏著內心最渴望的東西。如果你嫉妒同事的自由，或許代表你正渴望突破現狀；如果你嫉妒對方升遷，可能代表你對自我專業認同的追求。

與其深陷在與他人的比較中，不如練習「自我定義」。透過感恩自己已擁有的，並由自己給予努力認可，這種從內而外的韌性，才是對抗職場冷暖最強大的防護罩。

在蘇天財文教基金會贊助下，蔡佳芬從本月起，每周一下午6點，在佳音Love聯播網，推出「心情加分站」對談節目，討論每個人都會遇到的大小事，盼透過層層拆解，以專業深度探索接住心事，成為聽眾安定心情的樹洞。

蔡佳芬說，這幾年精神科日益受到年輕醫師選科青睞，兒童和青少年求診病人也增加，對身心症等的病識感有正確理解。反而是中老年人怯於求助。期待心理健康應被視為日常的空氣與陽光，「我們不應該等到生病了才進診間」。她與蘇天財文教基金會合作，正是希望推廣預防的概念，在憤怒、憂鬱未演變成疾病前，學會如何處理。

一個理想的社會，蔡佳芬說，是大家能自在地討論心靈議題。當感到疲憊、焦慮時，尋求心理資源就像在口渴時喝杯水、疲累時曬曬太陽一樣，是一件理所當然、且不帶任何標籤的日常。她說，透過這種練習，我們不只能對抗疾病，也在動盪時代裡，為自己建一套安穩有韌性的內在生態系統。

考績 職場 醫師 努力 同事 疲憊
