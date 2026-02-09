健康你我他／9道異國料理 猜謎歡樂圍爐

自孩子離巢後，因為工作關係，我無法年年參與年夜飯的行程。但我家的年夜飯卻是華麗轉身，充滿歡笑與美好的回憶。

歡聲雷動的年夜飯，點子源自多年前聯合副刊中的文章。作者定居國外多年，希望給孫子過個真正的中國年，所以在除夕前搭配食材所代表的吉祥寓意，準備了家鄉味的年夜飯，讓家人團聚圍爐。

如何把握機會，讓年夜飯成為遊子心中的期待？靈光一閃，我將自助旅行到過的國家美食入菜，設計9道異國文化特色謎題卡：

1.大又便宜且顛覆印象的水果(義大利草莓)

2.高貴物價之北國親民午餐(冰島披薩)

3.驚喜口感的夏日初體驗(德國啤酒加雪碧)

4.老闆永遠都有賺(比利時淡菜)

5.大文豪故鄉的國民美食(英國炸魚薯條)

6.歷史悠久的健康名物(希臘優格)

7.與國家齊名的庶民美食(法國麵包)

8.名聞遐邇誰與爭鋒(瑞士馬特洪峰)

9.記憶中難以拾回的美味(德國國王湖)

謎題依據答案難易度提高獎金，孩子邊吃邊猜謎，席間歡聲雷動。猜中者除了立刻依照卡片上的金額頒獎之外，10年之後，每張謎題卡還可向老爸銀行兌換獎金一萬元。

年夜飯的餐桌上，家人們竭盡腦力回想、拼湊自助旅行趣聞，在相互爆料捧腹大笑的氛圍中，全家人穿越時空，再度體驗了青春歲月裡難忘的人生風景。