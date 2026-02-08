6個月嬰兒第一次喝牛奶竟休克 醫：近5年來「這類」過敏愈來愈多

一位心急如焚的媽媽，帶著六個月大的小嬰兒，來到林口長庚醫院急診室，嬰兒極度虛弱，整個臉都腫了起來，身體出現甚多蕁麻疹的紅色疹子，呼吸極為急促，專業的兒童急診科醫師，馬上認知這是食物過敏所致，立刻施打腎上腺素，嬰兒慢慢恢復過來，漸漸又有活力了，度過驚險的一次難關。

新北市土城醫院名譽院長、林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師黃璟隆在臉書發文，此名嬰兒的媽媽說，寶寶原本餵母奶，沒有發生問題，寶寶長得很好，但她為期6個月的育嬰假到了，必須開始上班了，她想停餵母奶，開始餵一般嬰兒奶粉，才餵第一次，喝完一個小時，寶寶就開始不舒服，吐了好幾次，整個臉紅了起來，眼皮及嘴唇開始腫脹，皮膚也出現了很多紅疹，然後開始注意到呼吸氣促、很喘，甚至呼吸困難，她馬上帶著孩子到急診。

黃璟隆說，急診醫師立即做了檢測，包括牛奶蛋白IgE檢查及分子診斷分析，確認寶寶是對牛奶蛋白過敏，包括乳清蛋白跟酪蛋白都過敏，因此建議媽媽，小嬰兒應繼續餵母奶或喝牛奶蛋白水解奶粉，且需注意任何食物的成份，包括餅乾，若含有牛奶或起司成分的食物都要避免，最好隨身攜帶一支腎上腺素筆針，以防萬一再次發生時，可以自己幫寶寶施打，免得發生憾事。

黃璟隆受訪表示，過往嬰兒、小朋友常見過敏為氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎等，但近五年來，小朋友食物過敏情形愈來愈常見，而國內引起過敏性休克的常見食物，包括牛奶、雞蛋、花生、堅果、蝦子、螃蟹等，提醒家長應多注意，如果吃進食物後，一旦出現、蕁麻疹、喘不過氣，甚至是休克，應盡速就醫。

黃璟隆指出，小朋友食物過敏，約至2至3歲後就會慢慢好轉，但之前必須多注意，不可以接觸會引發過敏的食物，以防過敏性休克再次發生。