寒流持續發威！北東低溫下探5度 除夕、初一再轉濕冷

寒流持續影響，今晚至明晨北東低溫下探5度，中央氣象署預報員林定宜表示，明天白天回溫，但周三至周四又有另一波冷空氣短暫影響，周末各地均為好天氣，但除夕至初一可能有一波東北季風系統南下，北部及東半部再轉濕涼。

林定宜說，寒流持續影響到明（9日）清晨，各地非常寒冷，除澎湖外，各縣市都有10度以下機率，北部、東北部低溫下探5至10度。

明（9日）白天寒流逐漸減弱，各地仍偏冷，西半部、東北部低溫9至11度，花東12、13度，北部、東半部高溫16至18度，中南部21、22度。

周二（10日）各地持續回溫，中南部日夜溫差大，東半部、恆春半島有零星短暫雨；周三至周四清晨（11、12日）鋒面通過，東北季風或冷氣團南下，北部、東北部氣溫略降，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北、北部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。

周四（12日）白天冷空氣減弱回溫，早晚偏涼，東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周五至周日（13至15日）環境風場為偏東轉東南風，東南部、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴。

春節天氣部分，林定宜指出除夕至初一（16、17日）可能有一波東北季風系統影響，北部、東北部氣溫略降，但強度還要再觀察，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜表示，目前中層水氣不多，高山降雪機率下降，但今晚到明晨高山路面仍容易結冰濕滑。此外，今天東北風偏強，台南以北、台東、金門及馬祖有平均風力5級、陣風8級機率，恆春及澎湖有平均風力9級、陣風11級機率。明天基隆北海岸、東半部、綠島及蘭嶼有長浪，提醒民眾留意。