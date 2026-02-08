飛機降落「輪胎突脫落」影響14航班 桃園機場回應了

德威航空一架從濟州島飛往台灣的TW687航班今下午3時許降落桃園機場時，發生輪胎脫落的情況，目前桃園機場北跑道暫時關閉檢查，根據桃園機場官網，下午3時後，有多架航班宣布航班異動延遲抵達或出發。

桃園機場表示，今（8）日德威航空濟州至台北TW687班機，15時52分於北跑道降落時，發生右側主輪脫落之異常狀況，航機於15時54分安全停靠A2停機位。

機場公司立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除FOD作業完成後，於17時35分恢復北跑道航班起降作業。

機場公司表示，事件發生時正值到場航班較多時段，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。

另外，緊接德威航空TW687降落之日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時。北跑道關閉期間已協調航管單位使用南跑道起降。