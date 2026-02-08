影／德威航空班機輪胎脫離 桃機北跑道被迫關閉 已重新開放
德威航空一架從韓國濟州島飛抵桃園國際機場的班機TW-687，下午3時52分降落桃機時發生輪胎掉落意外，右側主起落架一顆輪胎竟離家出走，所幸班機平安降落，桃機北跑道也因此關閉100分鐘。該班機降落後滑行至A2機坪停放，經工作人員檢視後該航機已拖離。
據了解，受德威航空TW-687輪胎脫落影響，桃園國際機場北跑道於下午3時55關閉跑道，5時35分開放起降，機場公司航務處擔心接連TW-687降落的2架班機可能受到影響，也要求航空公司機務人員針對自家飛機進行檢查，經查已確認無大礙。
機場公司表示，事件發生時正值到場航班較多時段，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。另外，緊接德威航空TW687降落之日航JL-8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時。
機場公司已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局標準組、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查釐清原因，並強化場面巡檢與FOD防制作業。
