「真珠美人魚」台灣配音掀回憶殺 讚歌曲傳世經典

中央社／ 台北8日電
日本動畫「真珠美人魚」對許多台灣觀眾來說是童年回憶，台灣中文配音聲優受邀登台，包含聲演「波音」角色的錢欣郁（左），以及為男主角「海斗」獻聲的汪世瑋（右）8日在台北動漫節亮相。中央社
日本動畫「真珠美人魚」對許多台灣觀眾來說是童年回憶，台灣中文配音聲優受邀登台，包含聲演「波音」角色的錢欣郁（左），以及為男主角「海斗」獻聲的汪世瑋（右）8日在台北動漫節亮相。中央社

真珠美人魚」是許多觀眾的回憶，為「波音」配音的錢欣郁及「海斗」的汪世瑋，今天現身台北動漫節掀起回憶殺，重現被視為迷因的劇情，並大讚劇中歌曲如「國歌」成傳世經典。

錢欣郁一登台便以高亢嗓音喊出經典台詞「水色真珠音調」，炒熱現場氣氛，汪世瑋以低音補上一句「我就是那個渣男海斗」，更讓台下觀眾嗨翻天。看見場內場外聚集滿滿粉絲，兩人不斷喊緊張，但同時又開心能夠再與觀眾相會。

錢欣郁坦言，20年過去，她真的沒想到「真珠美人魚」可以陪伴大家童年、求學甚至到出社會，能夠紅這麼久，以作品陪伴大家，她覺得很榮幸。

汪世瑋說，能夠與群眾共享回憶是很幸福的事情，就像是她參與大家的生活，大家也參與她的生活，「講到這邊我都會想哭」。

「真珠美人魚」劇情圍繞於美人魚公主們對抗反派勢力的過程，隨網路討論興起，不同角色的戀情發展也常被現代網友吐槽，像是汪世瑋今天重現女主角說想為海斗生寶寶的片段，也不斷笑著呼籲這發言「不可取」。

兩人現場配音多段動畫橋段，像是波音會不斷高喊暗戀對象「太郎」，還有海斗在陸地再會女主角時的台詞「你是我的迷嗎」，都讓錢欣郁及汪世瑋再次化身情感導師，要大家不要學海斗如此輕浮，汪世瑋更形容海斗就是「溫暖但嘴臭的渣男」，希望大家表達愛時不要和海斗一樣彆扭。

錢欣郁認為，波音雖然花癡，但面對感情很果斷又重友情，她很喜歡波音能夠為友情奮不顧身，隨時代發展，她也欣見許多女生越來越理智，不會像多年前少女漫畫描述的「滿腦子都是男人」，不會只圍繞著喜歡的人，「感謝我們的教育進步」。

不少粉絲特別Cosplay劇中角色前來，像是有2名粉絲手工製作波音制服上衣，還用膠布貼球鞋還原海斗的鞋子，他們向中央社記者分享，從國小就很喜歡「真珠美人魚」，看到童年回憶很感動，尤其喜歡劇中歌曲，昨天錢欣郁、汪世瑋在高雄舉辦見面會，他們也參加了，今天特別跟著北上。

錢欣郁及汪世瑋認為，「真珠美人魚」能成為經典的一大關鍵原因就是歌曲，連KTV都點得到，還可以成為排行榜點唱第一名，簡直是美人魚界的「國歌」。

錢欣郁透露，甚至她40多歲的弟弟也會唱。汪世瑋也說，每次聽到歌曲都還是會很興奮，忍不住跟著哼唱，足見「真珠美人魚」值得一看再看的魅力。

2026台北國際動漫節持續展出，8日特別邀請日本動畫「真珠美人魚」台灣中文配音聲優到場，聲演「寶生波音」角色的錢欣郁（前左），以及為男主角「堂本海斗」獻聲的汪世瑋（前右）與粉絲合影。中央社
2026台北國際動漫節持續展出，8日特別邀請日本動畫「真珠美人魚」台灣中文配音聲優到場，聲演「寶生波音」角色的錢欣郁（前左），以及為男主角「堂本海斗」獻聲的汪世瑋（前右）與粉絲合影。中央社

真珠美人魚 觀眾
