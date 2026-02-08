快訊

飛機降落「輪胎突脫落」影響14航班 桃園機場回應了

台中大夫第重劃成動機…老翁不滿赴北捷公廁縱火 中市府回應了

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

直田姬奈現身動漫節 聲演「戀上換裝娃娃」海夢

中央社／ 台北8日電
日本動畫「戀上換裝娃娃」自2022年開播以來備受矚目，聲演女主角的直田姬奈（圖）8日接受媒體聯訪提到，不論是社群平台或是見面會活動，都讓她感受到該作品的高人氣。（木棉花提供）中央社
日本動畫「戀上換裝娃娃」自2022年開播以來備受矚目，聲演女主角的直田姬奈（圖）8日接受媒體聯訪提到，不論是社群平台或是見面會活動，都讓她感受到該作品的高人氣。（木棉花提供）中央社

日本動畫「戀上換裝娃娃」2022年開播以來備受矚目，聲演女主角的直田姬奈今天現身台北動漫節，罕見挑戰現場配音，詮釋「阿宅」的海夢，一句「吵死了」台詞也讓漫迷興奮不已。

動畫「戀上換裝娃娃」原作為日本漫畫家福田晉一同名作品，描述想成為女兒節娃娃工匠的男高中生五條新菜，因其才能與喜愛Cosplay的辣妹同學喜多川海夢越走越近，甚至因此譜出戀曲的故事。動畫目前播至第2季，兩人曖昧情愫也更為昇華。

直田姬奈約在3年前來過台灣，今天則是首度參加台北國際動漫節並舉辦見面會，她特別以中文向台下粉絲打招呼，感謝大家努力參加見面會名額抽選，並透露昨天抵台後品嘗了流沙包，因為太美味，一口氣吃了2顆。

直田姬奈今天也一口氣嘗試4段現場配音，詮釋海夢為了幫二次元偶像辦慶生會而興奮不已的模樣。她笑說，海夢在作品中有相當多從「現充」切換「宅女」的瞬間，她很努力在快狠準之間讓海夢有更多不一樣的聲音表情，錄音前也往往會在家偷偷練習。

在第2季中，有路人向懷著心事的海夢搭訕。直田姬奈今天重現海夢冷冷回應「吵死了」的台詞，有台下漫迷直呼「很興奮」。直田姬奈分享，她較不擅長錄製內心話，聲音導演便教她想像是真的自己與自己對話的感覺，以這樣的方向努力嘗試配音。

直田姬奈說，今天似乎是首次挑戰在眾人面前配音，因為在日本時不太有機會舉辦類似活動。隨著動畫進展，可以看見男女主角距離越來越近，海夢喜歡新菜的心情也更明顯，尤其是兩人過夜時各懷心思卻又不斷想著對方，連她看了也會心跳加速、小鹿亂撞。

海夢一角讓直田姬奈首次挑戰詮釋動漫女主角，她說，海夢的台詞與戲份往往也會帶給她許多元氣，看見海夢Cosplay不同角色時，她也會有一樣的心情起伏，很開心能夠與海夢相遇。

日本聲優直田姬奈（左）聲演動畫「戀上換裝娃娃」女主角喜多川海夢一角，8日現身2026台北國際動漫節會面粉絲。（木棉花提供）中央社
日本聲優直田姬奈（左）聲演動畫「戀上換裝娃娃」女主角喜多川海夢一角，8日現身2026台北國際動漫節會面粉絲。（木棉花提供）中央社

動畫 日本動漫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2026台北國際動漫節／《藥師少女的獨語》聲優悠木碧變身貓貓「這是有毒的」讓粉絲瞬間中毒

「貓貓」降臨動漫節 悠木碧重現試毒名場面全場驚呼

拙劇團打造奇幻樂園 展覽聚焦台灣動畫創作者

日本歌舞劇忍者亂太郎首登台 感受台灣粉絲熱力

相關新聞

飛機降落「輪胎突脫落」誇張畫面曝光 桃園機場北跑道急關閉

今（8日）下午3時許，德威航空一架從濟州島回桃園機場的班機，降落桃園機場時，卻發生輪胎掉落意外，且疑似導致後續日航班機壓...

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

中央氣象署今下午4時31分，針對21縣市發布低溫特報，並持續影響到明天早上，其中，新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區，恐出現...

「芙莉蓮」嚎啕大哭三天三夜 醫示警：恐引發碎心症…留意心衰竭

芙莉蓮也會心碎？當心「章魚壺症候群」。振興醫院臉書今指出，近期熱門動漫「葬送的芙莉蓮」中主角芙莉蓮回想，她曾過於難過而嚎...

不鏽鋼一定安全？醫示警5狀況：長期接觸酸性、高溫恐慢性鉛中毒

神經內科醫師林邵臻在粉專指出，不鏽鋼「不生鏽」並不等於「完全安全」，真正關鍵在於合金比例與使用環境。不鏽鋼中常見的元素包括鉻、鎳、鉬、錳與碳，其中鉻含量達10.5%以上可形成抗氧化層；鎳能提升抗腐蝕性，但也是常見過敏原；鉬有助於對抗鹽分、汗液與消毒液腐蝕；錳則常被用來取代鎳降低成本，但其神經毒性仍具爭議。

6個月嬰兒第一次喝牛奶竟休克 醫：近5年來「這類」過敏愈來愈多

一位心急如焚的媽媽，帶著六個月大的小嬰兒，來到林口長庚醫院急診室，嬰兒極度虛弱，整個臉都腫了起來，身體出現甚多蕁麻疹的紅...

直田姬奈現身動漫節 聲演「戀上換裝娃娃」海夢

日本動畫「戀上換裝娃娃」2022年開播以來備受矚目，聲演女主角的直田姬奈今天現身台北動漫節，罕見挑戰現場配音，詮釋「阿宅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。