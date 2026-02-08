入夜至清晨21縣市留意低溫 小年夜前防日夜溫差大

快訊

中央社／ 台北8日電

氣象署表示，寒流影響至明天清晨，今晚明晨全台除澎湖外，皆亮低溫燈號，留意局部持續攝氏10度以下低溫；11日至12日清晨又一波較弱冷空氣影響，小年夜（15日）前各地留意日夜溫差。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，今晚至明晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，防10度以下氣溫；今晚至明晨新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區留意6度以下氣溫。

低溫橙燈地區為新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下低溫。

低溫黃燈地區為彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣注意10度以下氣溫；連江縣防6度以下。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，預估這波寒流影響至明天清晨，白天起略為回溫，北部、東半部高溫16至18度，中南部21、22度；另外，明天水氣減少、轉偏東風，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

林定宜表示，10日各地氣溫回升，早晚仍偏冷，留意日夜溫差逾10度以上；11日至12日清晨鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，白天氣溫略降，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜說，這波冷空氣影響時間不長，12日白天起就會減弱，降雨範圍也縮減為東半部地區及恆春半島；在小年夜（15日）前各地大多為晴到多雲，白天氣溫逐日緩升，仍要注意日夜溫差，預估15日北部整天氣溫約17至27度、中部16至27度、南部18至30度，白天舒適溫暖。

林定宜提到，目前資料顯示除夕（16日）至大年初二（18日）可能會有一波東北季風南下，迎風面北部、東北部有局部短暫雨，但預報仍有變化，氣象署會持續觀察。

林定宜提醒，雖然氣溫偏低，但水氣減少，高山降雪機會也下降；明天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）留意長浪發生；屏東、澎湖地區防9至11級強陣風，新北至彰化、雲嘉南地區有6至8級陣風。

