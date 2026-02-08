快訊

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

台北國際書展6天吸58萬人次 首度追平疫前人數 官員逛書展引國際關注

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北國際書展今舉行閉幕典禮。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展今舉行閉幕典禮。記者陳宛茜／攝影

台北國際書展今閉幕，六天寫下58萬人次的成績，高於2024年的55萬人次、2025年的57萬人次，追上疫前2019年書展的58萬人次。主辦單位也宣布，2027年台北國際書展將由捷克接棒擔任主題國，捷克文學向以其深厚的文學傳統聞名於世，期待捷克文學與台灣讀者在明年的書展中相遇，展開深刻的交流與對話。

台北書展基金會董事長郝明義表示，明確感受到文化幣和門票抵用金的效應。書展期間他聽到許多外媒的讚嘆，為何書展可以吸引這麼多官員逛書、買書並公布書單；如何把專業賣版權的書展結合賣書的大眾書展如此完美。他指出，「官員逛書展」是台灣多年來的傳統，累積多年能量，今年來到臨界點爆發。

為什麼政治人物怎麼喜歡來書展?文化部長李遠致詞時表示，這是因為台灣努力成為文化大國、把書展當成文化外交，希望透過台北國際書展把國際文化帶進來、也把台灣文化帶出去。他透露，自己買了30多本書，卻不敢公布書單。因為他當了半世紀的作家，跟許多出版社都有交情，擔心漏了那家「得罪老闆」。

台北書展基金會執行長凃文貞表示，本屆書展共有29國、509家海內外出版社參展、748國際專業人士來台、1467名海內外作家參與，辦理超過1301場閱讀推廣活動、1853場版權會議，在農曆年前掀起一波閱讀熱潮。台北書展基金會表示，此次書展書香與年節氛圍交融，參觀人潮踴躍，不僅展現出版產業的活力，更呈現台灣社會在精神與物質層面的豐足與自信。

台北國際書展今閉幕，六天寫下58萬人次的成績。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展今閉幕，六天寫下58萬人次的成績。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展今閉幕，六天寫下58萬人次的成績。記者陳宛茜／攝影
台北國際書展今閉幕，六天寫下58萬人次的成績。記者陳宛茜／攝影

台北國際書展 捷克 文學
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

文化部召喚繪本國家隊 李遠盼台灣繪本登世界舞台

2026台北國際書展／麻吉貓現身書展！13年療癒陪伴　親子互動萌翻全場

民視「豆腐媽媽」替身演員職災 洪申翰：將強化高風險拍攝作業防護

「豆腐媽媽」職災案掀關注 勞動部長：強化高風險拍攝作業安全防護

相關新聞

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

中央氣象署今下午4時31分，針對21縣市發布低溫特報，並持續影響到明天早上，其中，新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區，恐出現...

「芙莉蓮」嚎啕大哭三天三夜 醫示警：恐引發碎心症…留意心衰竭

芙莉蓮也會心碎？當心「章魚壺症候群」。振興醫院臉書今指出，近期熱門動漫「葬送的芙莉蓮」中主角芙莉蓮回想，她曾過於難過而嚎...

血糖機與醫院檢測有落差？ 部苗醫曝原因±10%屬正常

糖尿病是常見的慢性疾病，血糖值是評估重要指標，但臨床上常碰到在家血糖機與醫院儀器量測結果落差，衛生福利部苗栗醫院檢驗科主...

高雄屹立半世紀大統百貨五福店確定歇業 下月拆除夷平

高雄大統百貨公司五福店日前傳出歇業消息遭業者否認，不過今天發出公告表示，大統五福店租約期滿，2026年2月28日為與進駐...

別以為小感冒就輕忽！ 醫揭常見併發症快就醫：嚴重恐致死

正值冬末春初氣溫多變之際，感冒病毒肆虐，許多民眾認為「小感冒」忍一下就好，殊不知輕忽可能釀成大禍。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文示警，近期有高中生因鼻竇炎感染至顱內，導致蓄膿需開腦搶救最終仍不治的憾事，他特別列出危險徵兆，提醒民眾務必提高警覺。

不鏽鋼一定安全？醫示警5狀況：長期接觸酸性、高溫恐慢性鉛中毒

神經內科醫師林邵臻在粉專指出，不鏽鋼「不生鏽」並不等於「完全安全」，真正關鍵在於合金比例與使用環境。不鏽鋼中常見的元素包括鉻、鎳、鉬、錳與碳，其中鉻含量達10.5%以上可形成抗氧化層；鎳能提升抗腐蝕性，但也是常見過敏原；鉬有助於對抗鹽分、汗液與消毒液腐蝕；錳則常被用來取代鎳降低成本，但其神經毒性仍具爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。