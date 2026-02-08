台北國際書展6天吸58萬人次 首度追平疫前人數 官員逛書展引國際關注
台北國際書展今閉幕，六天寫下58萬人次的成績，高於2024年的55萬人次、2025年的57萬人次，追上疫前2019年書展的58萬人次。主辦單位也宣布，2027年台北國際書展將由捷克接棒擔任主題國，捷克文學向以其深厚的文學傳統聞名於世，期待捷克文學與台灣讀者在明年的書展中相遇，展開深刻的交流與對話。
台北書展基金會董事長郝明義表示，明確感受到文化幣和門票抵用金的效應。書展期間他聽到許多外媒的讚嘆，為何書展可以吸引這麼多官員逛書、買書並公布書單；如何把專業賣版權的書展結合賣書的大眾書展如此完美。他指出，「官員逛書展」是台灣多年來的傳統，累積多年能量，今年來到臨界點爆發。
為什麼政治人物怎麼喜歡來書展?文化部長李遠致詞時表示，這是因為台灣努力成為文化大國、把書展當成文化外交，希望透過台北國際書展把國際文化帶進來、也把台灣文化帶出去。他透露，自己買了30多本書，卻不敢公布書單。因為他當了半世紀的作家，跟許多出版社都有交情，擔心漏了那家「得罪老闆」。
台北書展基金會執行長凃文貞表示，本屆書展共有29國、509家海內外出版社參展、748國際專業人士來台、1467名海內外作家參與，辦理超過1301場閱讀推廣活動、1853場版權會議，在農曆年前掀起一波閱讀熱潮。台北書展基金會表示，此次書展書香與年節氛圍交融，參觀人潮踴躍，不僅展現出版產業的活力，更呈現台灣社會在精神與物質層面的豐足與自信。
