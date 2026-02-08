寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

神經內科醫師林邵臻在粉專指出，不鏽鋼「不生鏽」並不等於「完全安全」，真正關鍵在於合金比例與使用環境。不鏽鋼中常見的元素包括鉻、鎳、鉬、錳與碳，其中鉻含量達10.5%以上可形成抗氧化層；鎳能提升抗腐蝕性，但也是常見過敏原；鉬有助於對抗鹽分、汗液與消毒液腐蝕；錳則常被用來取代鎳降低成本，但其神經毒性仍具爭議。

2026-02-08 14:05