寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫
中央氣象署今下午4時31分，針對21縣市發布低溫特報，並持續影響到明天早上，其中，新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區，恐出現6度以下低溫。
氣象署指出，受到寒流影響，今晚至明（9日）清晨各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，其中，新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫。
各縣市的溫燈號：
＊橙色燈號1（平地最低氣溫6°C以下）：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
＊橙色燈號2（平地最低氣溫10°C以下且連續24小時平地氣溫12°C以下）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市
＊黃色燈號（平地最低氣溫10°C以下）：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣
