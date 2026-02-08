快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
強烈大陸冷氣團來襲，氣象專家表示：今晚至明日清晨台北測站有觸及10度的機率，為入冬以來且為今年以來的第2波「寒流」，假日的台北市百貨公司將瓦斯暖爐放在出入口處，讓進出室內外的民眾們取暖，抵禦這波低溫天氣。記者許正宏／攝影
中央氣象署今下午4時31分，針對21縣市發布低溫特報，並持續影響到明天早上，其中，新竹、苗栗、宜蘭金門局部地區，恐出現6度以下低溫。

氣象署指出，受到寒流影響，今晚至明（9日）清晨各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，其中，新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫。

各縣市的溫燈號：

＊橙色燈號1（平地最低氣溫6°C以下）：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣

＊橙色燈號2（平地最低氣溫10°C以下且連續24小時平地氣溫12°C以下）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市

＊黃色燈號（平地最低氣溫10°C以下）：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣

寒流發威！21縣市低溫特報「凍到明早」 4地區驚見6度以下低溫

