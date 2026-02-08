民眾倡肺結節補助LDCT 專家指健保已有配套

快訊

中央社／ 台北8日電

肺癌蟬聯10大癌症之首，有民眾在公共政策參與平台提案，經X光發現肺結節者納LDCT免費補助對象，增加定期檢查意願；但專家指出臨床發現異狀後續有健保支持，無須改變現有規範。

提議者PETER近期在公共政策參與平台指出，民眾醫院健康檢查，經X光篩檢發現肺結節，醫師可能建議民眾定期以低劑量電腦斷層（LDCT）進行追蹤，但這群個案多數無吸菸史、無家族史，不符合國健署每2年1次LDCT檢查公費適用對象，憂只能自費檢查，影響追蹤意願。

提案X光檢查發現有肺結節納入每2年1次LDCT免費補助對象。衛福部國健署自民國111年7月起將肺癌篩檢納入第5癌篩，這是針對一般民眾預防策略，台灣肺癌學會理事長楊政達今天告訴中央社記者，當胸部X光片看到有肺部結節，醫師可以健保支持後續治療所需影像判讀。

有肺部結節者後續追蹤就不是走「癌篩」路線，這群個案將轉由健保接住，楊政達進一步說明，健保會給付電腦斷層掃描，以利確認結節狀況，再透過斷層影像決定切片採檢或不切片定期追蹤檢查，「我覺得不需要去改變現有規範」；林口長庚胸腔外科系主任趙盈凱也有同樣看法。

趙盈凱說，X光看到明確肺結節，就符合健保資格。據臨床經驗，很少遇到經X光發現肺結節者，後續定期追蹤需全自費，「幾乎沒有」；即使是在X光檢查後僅出現「疑似」肺結節、影像判讀不夠明確情況，醫師通常也會建議個案約3個月後再次接受X光檢查，進一步確認狀況。

新北市立土城醫院胸腔內科科主任鍾福財指出，若檢查發現肺結節，應前往大型醫院進一步確認狀況，因為後續治療與追蹤方式需依個別情況評估。醫師會根據結節的大小、位置及型態等因素，量身規劃個別化的追蹤建議，並不一定都會採用LDCT進行追蹤。

