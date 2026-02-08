新莊施工挖斷水管萬戶停水 侯友宜：全力搶修拚明早復水

快訊

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市新莊區新北大道與思源路口人行天橋新建工程挖斷自來水管線，新北市長侯友宜前往了解搶救情形。圖／新北市新聞局提供
新北市新莊區新北大道與思源路口人行天橋新建工程挖斷自來水管線，新北市長侯友宜前往了解搶救情形。圖／新北市新聞局提供

新北市新莊區新北大道與思源路口人行天橋新建工程，今天執行基樁施工不慎挖斷500mm口徑幹管，大量自來水外洩，路面一度嚴重積水，影響新北大道及五工路周邊交通。市長侯友宜前往現場視察指出，破管點新北大道與思源路交會處是新北市交通最繁忙的路口之一，市府第一時間與自來水公司緊急搶修，盼明天清晨前修復，恢復供水。

侯友宜表示，水管破裂後水流外溢，經評估恐影響將近上萬戶用水，範圍包含五股、泰山部分地區，以及新莊思源路沿線住戶，五股產業園區也在供水影響範圍內，實際影響須視開挖與搶修進度而定，市府將隨時更新通報資訊，讓民眾掌握最新狀況。

明天就是上班日，侯友宜強調，市府從事故發生第一時間即要求警察分局與交通單位全力應變，施工期間將全程派遣警力在場指揮疏導，並依工程進度即時調整交通動線、公告路況，降低對通勤族影響。

至於供水問題，侯友宜指出，消防局已備妥水車支援，並設置供水站，確保居民及產業園區基本用水需求，希望明天大家仍然有水可用，不要因為這起事件受到太大的衝擊。

侯友宜指出，自來水管線年代久遠，相關圖資與實際狀況約有40多年落差，在套圖與探測過程中容易出現資訊差異，市府將與自來水公司檢討並即時修正，降低類似事件再發生。

侯友宜說，目前已完成搶修方式與機具調度的討論，若一切順利，預計明天上午即可完成修復、恢復供水，市府將全力趕工，把對民眾生活與產業的影響降到最低。

侯友宜 停水
