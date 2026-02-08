新莊施工挖斷水管萬戶停水 侯友宜：全力搶修拚明早復水

新北市新莊區新北大道與思源路口人行天橋新建工程，今天執行基樁施工不慎挖斷500mm口徑幹管，大量自來水外洩，路面一度嚴重積水，影響新北大道及五工路周邊交通。市長侯友宜前往現場視察指出，破管點新北大道與思源路交會處是新北市交通最繁忙的路口之一，市府第一時間與自來水公司緊急搶修，盼明天清晨前修復，恢復供水。

侯友宜表示，水管破裂後水流外溢，經評估恐影響將近上萬戶用水，範圍包含五股、泰山部分地區，以及新莊思源路沿線住戶，五股產業園區也在供水影響範圍內，實際影響須視開挖與搶修進度而定，市府將隨時更新通報資訊，讓民眾掌握最新狀況。

明天就是上班日，侯友宜強調，市府從事故發生第一時間即要求警察分局與交通單位全力應變，施工期間將全程派遣警力在場指揮疏導，並依工程進度即時調整交通動線、公告路況，降低對通勤族影響。

至於供水問題，侯友宜指出，消防局已備妥水車支援，並設置供水站，確保居民及產業園區基本用水需求，希望明天大家仍然有水可用，不要因為這起事件受到太大的衝擊。

侯友宜指出，自來水管線年代久遠，相關圖資與實際狀況約有40多年落差，在套圖與探測過程中容易出現資訊差異，市府將與自來水公司檢討並即時修正，降低類似事件再發生。