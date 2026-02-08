文化部召喚繪本國家隊 李遠盼台灣繪本登世界舞台

文化部辦理第2屆「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，從406件作品中選出30位獲獎者。文化部長李遠今天表示，盼藉此組成「繪本國家隊」，讓台灣繪本進入世界舞台。

李遠今天出席獲獎說明會，宣告為期1年的陪伴計畫正式啟動，6位專業導師將陪伴獲獎新秀，從創作、出版到行銷推廣，讓創作之路不再孤軍奮戰。

李遠致詞表示，繪本是各國選擇進入國際市場相對快速的文化內容，面對的國際競爭更為激烈，再加上中國繪本的大量傾銷，台灣繪本出版面臨夾殺情況，「我們一定要急起直追」。

「繪本新秀不是為了給錢，最重要的是課程」，李遠說，台灣會畫繪本的人很多，除每年選出30位新秀外，文化部也邀請許多繪本作家、業界專業人士及國際大師，開設繪本學校各式專業課程，並線上開放有興趣的創作者參加；以第2屆獲選者為例，有10位曾經參與繪本學校課程。

李遠提到，第2屆新秀共有26位年齡在40歲以下，顯示台灣的繪本創作者，「一波一波的出來，也是非常有潛力的」，他覺得必須加快速度，提供所有創作者更多、更好的發揮機會。

李遠也向所有年輕創作者喊話，10年後，所有「繪本國家隊」成員都有機會看見台灣繪本蓬勃發展，台灣的小孩都能看到台灣作家的作品，大家的繪本也能同步於各國出版，台灣繪本創作終將進入全世界各競爭國家之列。

此外，李遠說，文化部將持續作為大家的推銷員，不管是將創作中的作品提早翻譯，送進國際各書展，或提供更多舞台讓大家介紹自己的故事，「說到流淚，感動大家買你的書」；文化部會在這個台灣文化最蓬勃發展、對自己文化持續產生自信、每個產業都進入關鍵的時刻，「我們一定會努力地推」。