血糖機與醫院檢測有落差？ 部苗醫曝原因±10%屬正常

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民眾在家血糖機與醫院儀器量測結果落差，苗栗醫院檢驗科主任湯永城分析因測量原理等因素不一樣造成。圖／衛生福利部苗栗醫院提供
糖尿病是常見的慢性疾病，血糖值是評估重要指標，但臨床上常碰到在家血糖機與醫院儀器量測結果落差，衛生福利部苗栗醫院檢驗科主任湯永城分析，因測量原理等因素不一樣造成，兩者相差在一成範圍都屬正常。

糖尿病患者經常依賴家用血糖機、手機APP等追蹤日常血糖，部苗醫臨床上常聽到反映，在家量測的血糖值與醫院檢測結果不同，不知道何者為準，甚至擔心血糖機故障，例如在家測量血糖值150，但在醫院卻是120，讓人感到困惑與擔憂。

部苗醫檢驗科主任湯永城表示，家用血糖機與醫院儀器測量原理的不同，醫院通常使用靜脈血漿測量血糖，並搭配儀器，家用血糖機則多以末梢全血電化學偵測，兩者檢體和測量方法上存在差異，依據國際標準，正負10%的範圍，即屬正常範圍。

此外，許多因素可能導致家用血糖機測量結果不準確，例如手指上的汗水、乳液、食物殘糖或酒精未乾等，均會影響測量結果，過期或保存不當受潮的試紙、測量時採血量不足或手指冰冷，也可能導致儀器無法正確判讀；生理因素如飯後血糖快速變化，或運動後代謝加速，也會使家用血糖機測得的末梢血糖值與醫院的靜脈血糖值有顯著差異。

血糖機的主要功能是監測、掌握日常血糖的變化趨勢，而非單一次與醫院的數據比對完全一致，湯永城提醒民眾，血糖機正確的量測方法，包括量測前先洗手、確保試紙乾燥、採血量足夠、並固定時間量測。

家用血糖機屬於精密儀器，長時間使用後感測器可能會老化、插槽沾黏微量血跡或受潮，這些都會影響測量結果，使用者每6至12個月應主動與購買店家或原廠聯繫，進行儀器校正與功能檢查。

湯永城強調正確的血糖監測，不僅有助於患者了解飲食、運動與藥物的影響，還能避免因為誤判數值，造成不必要的過度緊張或自行調整藥物，反而增加低血糖風險。他呼籲民眾，若發現血糖機讀值反覆異常，或持續偏離以往趨勢，應盡快聯繫購買店家或原廠，或將血糖機及試紙帶至醫院檢驗科，由專業醫檢師協助指導正確使用方法。

低血糖 患者 臨床
