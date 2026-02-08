高雄屹立半世紀大統百貨五福店確定歇業 下月拆除夷平

高雄大統百貨公司五福店日前傳出歇業消息遭業者否認，不過今天發出公告表示，大統五福店租約期滿，2026年2月28日為與進駐品牌的最終營業日，3 月初起，現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業並還原為平面土地。未來轉型發展留下伏筆，未進一步說明。

大統百貨五福店在1975年開幕，曾經是高雄市區最著名百貨公司，帶動新堀江及玉竹商圈榮景，1995年一場大火重創五福店，結構安全有疑慮歇業多年，重建改裝後又面臨高雄捷運施工期間的商圈衝擊，對營運造成重大挑戰。

公告中指出，2006年在時任高雄市長陳菊及市府期盼商圈再繁榮的支持下，大統集團斥資數億元整建，將原10層樓建物拆除並降低樓層，改造為地下1層至地上3層的複合式餐飲與娛樂場域，持續扮演商圈地標角色。

集團表示，隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運，2026 年 2 月 28 日為與進駐品牌延展合約之最終營業日；2026年 3 月初起，現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業並還原為平面土地，這象徵一段城市記憶告一段落。

集團說，高雄近年演唱會經濟、亞灣區發展，以及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動人流與商圈熱度回升，使賣場整體來客較過往成長約三成。因應城市動能與人潮結構改變，將朝更貼近城市需求的新定位推進，導入更多元、創新的服務型態，開啟下一階段想像。

大統集團表示，將持續深化零售與商業空間開發，整合集團資源，結合大樂量販零售營運量能與大統地產開發整合優勢；同時推動鄰近五福路地段大立商圈之大立二館開發，座落中高雄核心城市區域，規畫更符合在地客與觀光客需求的購物、生活與休閒多元空間，延續深耕地方、共榮城市的責任，與高雄城市發展共同前行，「感謝每一位顧客與夥伴長年支持與陪伴」。