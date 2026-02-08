溫度濕度下降中台北站快達寒流門檻 吳聖宇：今晚明晨防輻射冷卻低溫

寒流影響，全台變凍番薯。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，從台北站過去24小時的溫度、相對濕度變化可以看出，溫度呈現一路緩降的趨勢，相對濕度也同時在往下降，通常這代表露點溫度也在下降中，冷平流正持續進入台灣，預估今天下半天、夜間到明天清晨之前將達到最高峰，上午9時30分台北站氣溫已經降到11.1度，應該很有機會順利達到10.4度寒流的門檻標準。

吳聖宇說，今天清晨台灣本島平地最低溫是新北石門富貴角的8.0度，其次是桃園楊梅8.3度，新竹關西8.4度等，普遍都比昨天低了3到4度左右，而且是依靠冷平流實際帶來的降溫，跟輻射冷卻無關，是紮紮實實的冷空氣低溫。

吳聖宇指出，今晚到明天清晨台南以北到花蓮都市地區的低溫已經預報到了8到11度，空曠地區有機會降到6到8度或以下，高屏及台東都市地區低溫則是預報在11到13度，空曠地區有機會降到8到10度間，務必要注意低溫，尤其是下半天轉乾之後，留意輻射冷卻造成的低溫現象。明天白天各地才會較為回溫，不過真正要溫暖起來可能要等到周二白天之後。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。