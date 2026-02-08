快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

溫度濕度下降中台北站快達寒流門檻 吳聖宇：今晚明晨防輻射冷卻低溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，今日至明晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生機率。本報資料照片
中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，今日至明晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生機率。本報資料照片

寒流影響，全台變凍番薯。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，從台北站過去24小時的溫度、相對濕度變化可以看出，溫度呈現一路緩降的趨勢，相對濕度也同時在往下降，通常這代表露點溫度也在下降中，冷平流正持續進入台灣，預估今天下半天、夜間到明天清晨之前將達到最高峰，上午9時30分台北站氣溫已經降到11.1度，應該很有機會順利達到10.4度寒流的門檻標準。

吳聖宇說，今天清晨台灣本島平地最低溫是新北石門富貴角的8.0度，其次是桃園楊梅8.3度，新竹關西8.4度等，普遍都比昨天低了3到4度左右，而且是依靠冷平流實際帶來的降溫，跟輻射冷卻無關，是紮紮實實的冷空氣低溫。

吳聖宇指出，今晚到明天清晨台南以北到花蓮都市地區的低溫已經預報到了8到11度，空曠地區有機會降到6到8度或以下，高屏及台東都市地區低溫則是預報在11到13度，空曠地區有機會降到8到10度間，務必要注意低溫，尤其是下半天轉乾之後，留意輻射冷卻造成的低溫現象。明天白天各地才會較為回溫，不過真正要溫暖起來可能要等到周二白天之後。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 寒流
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

寒流籠罩台灣凍番薯 溫度最低時間點曝…春節先溫暖後降溫

寒流今強勢入侵 專家：冷空氣強且深厚 春節先暖後降溫

鋒面通過南部先下雨原因曝 吳聖宇：最快今晚由北往南降溫 明晚急凍

寒流真的要來了 今天鋒面通過轉壞天氣 全台急凍探6度極端低溫

相關新聞

血糖機與醫院檢測有落差？ 部苗醫曝原因±10%屬正常

糖尿病是常見的慢性疾病，血糖值是評估重要指標，但臨床上常碰到在家血糖機與醫院儀器量測結果落差，衛生福利部苗栗醫院檢驗科主...

高雄屹立半世紀大統百貨五福店確定歇業 下月拆除夷平

高雄大統百貨公司五福店日前傳出歇業消息遭業者否認，不過今天發出公告表示，大統五福店租約期滿，2026年2月28日為與進駐...

溫度濕度下降中台北站快達寒流門檻 吳聖宇：今晚明晨防輻射冷卻低溫

寒流影響，全台變凍番薯。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，從台北站過去24小時的溫度、相...

別以為小感冒就輕忽！ 醫揭常見併發症快就醫：嚴重恐致死

正值冬末春初氣溫多變之際，感冒病毒肆虐，許多民眾認為「小感冒」忍一下就好，殊不知輕忽可能釀成大禍。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文示警，近期有高中生因鼻竇炎感染至顱內，導致蓄膿需開腦搶救最終仍不治的憾事，他特別列出危險徵兆，提醒民眾務必提高警覺。

影／太平山飄冰霰遊客直呼「太美了！」 興奮搶拍「霧淞」美景

寒流來襲，太平山國家森林遊樂區氣溫降到零度，今天清晨雖未見雪景，近中午終於迎來水氣增多，太平山莊及翠峰湖都飄下冰霰，遊客...

吃梨子狂拉是因為「太寒」？ 營養師曝原因 提醒3類人要避免

每逢天氣轉冷或喉嚨不適，長輩總會叮嚀「吃顆梨子潤潤肺」，但許多人吃完後卻出現腹瀉、脹氣等症狀，常被歸咎於梨子屬性「太寒」。對此，營養師曾建銘打破傳統迷思，指出梨子之所以會讓人跑廁所，其實是科學上的「高滲透壓」與「物理磨砂」雙重作用所致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。