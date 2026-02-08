影／太平山飄冰霰遊客直呼「太美了！」 興奮搶拍「霧淞」美景

寒流來襲，太平山國家森林遊樂區氣溫降到零度，今天清晨雖未見雪景，近中午終於迎來水氣增多，太平山莊及翠峰湖都飄下冰霰，遊客欣見雪白大地驚豔不已，忍不住開心直呼「太美了」。

今天假日又是寒假過年前，太平山莊120個床位客滿，許多住宿遊客起個大早，滿心期待想要看到雪景，可惜清晨水氣仍不夠，就在逐漸失望之際，終於11時30分，太平山莊及翠峰湖一帶陸續出現冰霰，林木枝條可見霧淞美景，遊客都跑出來拍照。

部分遊客昨天入住太平山莊，今上午退房準備要下山，就在下山之前，天空飄冰霰，樹枝結滿霧淞，遊客興奮搶拍美景，驚呼「下雪了」，「第一次在台灣見到類似雪景」，「太平山的雪特別美」，「值得等待」。