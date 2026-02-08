寒流來襲 大屯山鞍部攝氏2.9度沒下雪
寒流發威，今天清晨最低溫出現在連江縣東引6.6度，最冷時間點為今天至明天清晨，各縣市都有10度以下機率，北部及宜蘭更下探5度，高山有望降雪。明天白天逐漸回溫，周三、周四清晨又有冷空氣南下，屆時將再降溫。
中央氣象署預報員林定宜表示，寒流伴隨非常強的東北風，今天台南以北、基隆北海岸、台東、恆春及馬祖都有平均風力6級以上、陣風8級以上機率；台灣海峽北部及東南部海面、巴士海峽有5米以上浪高，提醒民眾留意。
降雪方面，林定宜指出，今天桃園以北及宜蘭1500公尺以上、其他地區3000公尺以上高山有零星降雪機率。早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒，溫度計顯示攝氏2.9度，濕度也不夠，並沒有下雪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。