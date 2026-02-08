寒流來襲 大屯山鞍部攝氏2.9度沒下雪

寒流發威，今天清晨最低溫出現在連江縣東引6.6度，最冷時間點為今天至明天清晨，各縣市都有10度以下機率，北部及宜蘭更下探5度，高山有望降雪。明天白天逐漸回溫，周三、周四清晨又有冷空氣南下，屆時將再降溫。

中央氣象署預報員林定宜表示，寒流伴隨非常強的東北風，今天台南以北、基隆北海岸、台東、恆春及馬祖都有平均風力6級以上、陣風8級以上機率；台灣海峽北部及東南部海面、巴士海峽有5米以上浪高，提醒民眾留意。