寒流來襲 大屯山鞍部攝氏2.9度沒下雪

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，溫度計顯示攝氏2.9度，濕度也不夠，並沒有下雪。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，溫度計顯示攝氏2.9度，濕度也不夠，並沒有下雪。記者邱德祥／攝影

寒流發威，今天清晨最低溫出現在連江縣東引6.6度，最冷時間點為今天至明天清晨，各縣市都有10度以下機率，北部及宜蘭更下探5度，高山有望降雪。明天白天逐漸回溫，周三、周四清晨又有冷空氣南下，屆時將再降溫。

中央氣象署預報員林定宜表示，寒流伴隨非常強的東北風，今天台南以北、基隆北海岸、台東、恆春及馬祖都有平均風力6級以上、陣風8級以上機率；台灣海峽北部及東南部海面、巴士海峽有5米以上浪高，提醒民眾留意。

降雪方面，林定宜指出，今天桃園以北及宜蘭1500公尺以上、其他地區3000公尺以上高山有零星降雪機率。早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒，溫度計顯示攝氏2.9度，濕度也不夠，並沒有下雪。

早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒。記者邱德祥／攝影
大屯山鞍部溫度計顯示攝氏2.9度，濕度也不夠，並沒有下雪。記者邱德祥／攝影
大屯山鞍部溫度計顯示攝氏2.9度，濕度也不夠，並沒有下雪。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，溫度計顯示攝氏2.9度，濕度也不夠，並沒有下雪。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，溫度計顯示攝氏2.9度，濕度也不夠，並沒有下雪。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒。記者邱德祥／攝影
早上有零星遊客前往大屯山遊玩，爸媽幫小朋友穿上羽絨外套禦寒。記者邱德祥／攝影

