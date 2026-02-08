吃梨子狂拉是因為「太寒」？ 營養師曝原因 提醒3類人要避免

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師指出，因梨子富含「山梨糖醇」與「石細胞」，容易刺激腸道蠕動，導致許多人腹瀉。示意圖／Ingimage
每逢天氣轉冷或喉嚨不適，長輩總會叮嚀「吃顆梨子潤潤肺」，但許多人吃完後卻出現腹瀉、脹氣等症狀，常被歸咎於梨子屬性「太寒」。對此，營養師曾建銘打破傳統迷思，指出梨子之所以會讓人跑廁所，其實是科學上的「高滲透壓」與「物理磨砂」雙重作用所致。

曾建銘在臉書粉專指出，很多人吃了梨子會腹瀉，並非單純體質虛寒，而是發生了典型的「滲透性腹瀉（Osmotic Diarrhea）」。

梨子富含一種名為「山梨糖醇（Sorbitol）」的成分，這屬於糖醇類，也是易產氣的「高FODMAPs」成分。由於糖醇在小腸吸收緩慢，當大量未被吸收的糖醇進入大腸時，會形成「高滲透壓環境」，強行將身體的水分拉進腸道，導致腸道水分暴增而引發腹瀉，這也是為什麼梨子能通便，但腸胃弱的人吃了卻容易拉肚子的真相。

除了化學成分，梨子的物理結構也是關鍵。吃梨子時那種獨特「沙沙的」顆粒感，來自於「石細胞（Stone Cells）」，這些由木質素和纖維素高度木質化形成的微小顆粒，就像是天然的「腸道磨砂膏」。

當石細胞通過腸道時，會給予腸壁強烈的物理性刺激，促進蠕動。這對於頑固型便秘者非常有幫助，但對於腸道黏膜受損或腸躁症患者而言，這種「物理攻擊」太過強烈，反而會加重不適。

除了腸胃問題，糖尿病患者也要小心。一顆約300克的大梨子，總醣量約30克，相當於2份水果，熱量更等同於「半碗飯」，曾建銘提醒，若飯後直接吃掉一整顆，血糖恐會直接爆表；建議糖友若想吃，當餐白飯必須少添半碗交換，或採取「分次吃」策略，一次只吃半顆。

他特別點名以下三類族群，食用梨子需格外謹慎：

1.腸躁症（IBS）與果糖不耐症患者： 梨子是「高果糖＋高山梨糖醇」的雙重地雷，極易引發嚴重脹氣與腹瀉。

2.糖尿病患者： 嚴格控制份量，切勿一次吃完整顆。

3.慢性腹瀉或腸胃炎者： 石細胞的物理刺激會加重症狀，建議暫時禁食。

至於民間流傳的「冰糖燉梨」治咳嗽，曾建銘也給予科學肯定。加熱能軟化堅硬的石細胞，減少對腸胃的物理刺激，讓質地更溫和，適合腸胃弱又想吃梨潤喉的人食用；反之，若是「鐵腸」便秘族，生吃帶皮梨子，利用山梨糖醇與石細胞的雙重夾擊，通便效果可能比益生菌更直接。

營養師 咳嗽 血糖 白飯
