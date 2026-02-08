快訊

不鏽鋼一定安全？醫示警5狀況：長期接觸酸性、高溫恐慢性鉛中毒

聯合新聞網／ 綜合報導
神經內科醫師林邵臻指出，不鏽鋼的不生鏽不等於「完全安全」，關鍵在於合金比例與使用環境。 示意圖／ingimage
神經內科醫師林邵臻指出，不鏽鋼的不生鏽不等於「完全安全」，關鍵在於合金比例與使用環境。 示意圖／ingimage

神經內科醫師林邵臻在臉書粉專指出，不鏽鋼「不生鏽」並不等於「完全安全」，真正關鍵在於合金比例與使用環境。不鏽鋼中常見的元素包括鉻、鎳、鉬、錳與碳，其中鉻含量達10.5%以上可形成抗氧化層；鎳能提升抗腐蝕性，但也是常見過敏原；鉬有助於對抗鹽分、汗液與消毒液腐蝕；錳則常被用來取代鎳降低成本，但其神經毒性仍具爭議。

林邵臻提醒，選擇不鏽鋼時，「型號」相當重要，不同型號代表不同的化學組成與穩定性，然而即使是等級較高的不鏽鋼容器，後續使用與保養同樣不可忽視。她建議，避免不鏽鋼長時間接觸酸性食材，如醋、檸檬，並同時處於高溫環境，也應避免使用鋼刷清洗，以免破壞表面的鈍化層。

她進一步說明，若使用方式不當，長期下來可能導致金屬溶出問題，例如鎳溶出可能引發接觸性皮膚炎與免疫系統活化；若經由腸胃道慢性暴露，對於腸漏症或肥大細胞敏感族群，症狀也可能因此惡化。

此外，林邵臻特別提醒，標準合格的不鏽鋼「理論上不應含鉛」，但在現實世界中，仍可能因製程、焊接、回收原料、表面處理或使用情境等因素，使不鏽鋼容器成為慢性鉛暴露的來源。她強調，鉛並非不鏽鋼的設計成分，而是潛藏於製造或使用過程中的「污染來源」。

林邵臻列出5個「不鏽鋼×慢性鉛中毒」的真實機制：

一、回收廢鋼冶煉 來源不明風險最高

部分不鏽鋼製品使用回收廢鋼冶煉，鉛在製程中難以完全去除，若工廠未進行鉛檢測或控管，200系列或來源不明的不鏽鋼鍋具，潛藏較高風險。

二、焊接與鉚釘藏鉛 問題常出在「局部」

鉛污染未必存在於整個容器，而可能集中在焊接點、接縫或鉚釘處，如把手焊點、底部接合處，甚至早期使用含鉛焊錫的部位。

三、低成本製程殘留 電鍍與拋光成隱憂

低價製造過程中，電鍍槽污染、拋光劑含鉛或清洗不完全，皆可能導致鉛殘留，新鍋或是新容器「第一批使用」反而鉛溶出最高。

四、新鍋首次使用 鉛溶出反而較高

於酸性、高溫且長時間接觸的情況下，鉛溶出量可能較高，即使單次含量低，仍可能隨時間累積，形成慢性暴露。

五、標示不等於安全 「寫316」不一定是真316

市面上仍有標示304或316，卻缺乏第三方檢驗的產品，林邵臻提醒，真正安全的不鏽鋼容器，應具備LFGB、NSF等檢驗，並以316等級、單體成型、無焊縫設計為佳。

醫師 重金屬
