農曆春節前農產品跌多漲少 農業部：紅羽土雞金鯧椪柑漲價正常區間

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
據農業部統計，農曆春節前各項農漁畜產品跌多漲少，漲價品項如紅羽土雞、金鯧、椪柑等，漲價區間屬年前正常範圍。圖／聯合報系資料照片
農曆春節即將到來，許多民眾開始規畫採購年貨，為了滿足國人所需，農業部已協調縣市政府、農漁畜團體、批發市場等，依市況加強資源調配，確保春節前的年貨供應。根據農業部統計，各項農漁畜產品跌多漲少，漲價品項如紅羽土雞、金鯧、椪柑等，均屬年前正常現象。

據農業部農曆春節前的年貨供需盤點統計，台北果菜市場的供應量由每日483噸增加為600噸；花卉由每日7萬把增加至16.8萬把，如過年常見的百合、銀柳、菊花等均可滿足消費所需；蔬菜由每日1450噸增加至1900噸；各消費地魚市場每日供應量由290噸提升至380噸，白鯧、金鯧、金目鱸、龍虎斑、白蝦等供應無虞。畜禽肉品部分，供應量由每日2.1萬頭增加至2.6萬頭；土雞則由每周200萬隻增至213萬隻。

價格部分，多數農漁畜產品在今年農曆春節前3周價格都較2025年同期下跌，如高麗菜每公斤8.3元，下跌8.8元；花椰菜每公斤19.1元，下跌9.7元；白蘿蔔每公斤8.3元，下跌1元。此外，部分水果因盛產價格下跌明顯，棗子每公斤67.3元，下跌38.5元；蓮霧每公斤79.7元，下跌53.2元；而毛豬每公斤88.1元，較去年同期下跌11.1元。

漲價部分，因節氣需求大增，椪柑每公斤48.1元，較去年同期漲14.5元；紅羽土雞每公斤產地價93.3元，上漲8.3元；金鯧每公斤201.3元，上漲28.4元；雞蛋則因禽流感等因素減產，每公斤產地價61.8元，上漲24.3元，前述漲價農漁畜產品仍均屬年前正常價格區間。

而為迎接春節採購需求，農業部農糧署攜手畜牧司、漁業署、農村發展及水土保持署共同合作，於今日起至12日在台北希望廣場舉辦「安心農糧鱻畜載希望 幸福士農工商慶好年」展售活動。現場集結全台優質農糧、漁、畜、農村好物等91攤產品，讓消費者在過年前夕，能一站式購足所需國產年貨。

春節 農業部 年貨
