加油等等！中油明凌晨零時起汽油價格調降0.2元 柴油價格調漲0.3元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油公司宣布，自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調升0.3元。圖／本報資料照片
台灣中油公司宣布，自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調升0.3元。圖／本報資料照片

台灣中油公司自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

台灣中油表示，本周受美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星) ，汽油吸收0.9元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元) 調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，115年累計至1月底止，台灣中油共吸收約 0.14 億元。

國際油價 中油公司 貨物稅
