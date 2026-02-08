快訊

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

經典賽／「等不及想見到大家」 費爾柴德中文喊「台灣 加油」

避免認知退化風險 聽力下降2早期跡象有助判斷是否該就醫

別以為小感冒就輕忽！ 醫揭常見併發症快就醫：嚴重恐致死

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，感冒若伴隨黃綠鼻涕、臉部壓痛且超過10天未癒，可能已惡化為急性鼻竇炎。圖／聯合報系資料照
醫師提醒，感冒若伴隨黃綠鼻涕、臉部壓痛且超過10天未癒，可能已惡化為急性鼻竇炎。圖／聯合報系資料照

寒流來襲氣溫驟降，正是感冒病毒活躍的季節。許多民眾認為感冒只是小病，忍幾天就好，但胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，感冒病毒若未被免疫系統清除，可能會「往上衝」或「往下滑」引發嚴重併發症，甚至危及性命。除了常見的咳嗽、發燒外，若出現「牙痛」、「耳朵悶痛」等非典型症狀，恐是併發症的前兆。

黃軒醫師特別整理出感冒後常見的7大併發症與1項罕見但致命的重症，提醒民眾務必對照症狀，一旦發現異常應立即就醫：

1.急性鼻竇炎（鼻竇感染）

除了鼻塞、流黃綠鼻涕外，若伴隨臉頰或額頭壓痛、牙痛、口臭，且症狀超過10天未改善，或是出現退燒後又燒起來的「二段燒」，就要小心。

2. 中耳炎（耳朵發炎）

出現耳痛、耳悶、聽力變差或發燒，常與鼻塞、耳咽管不通有關，在小孩身上最為常見。

3. 喉炎／聲帶發炎、哮吼

聲音沙啞、喉嚨痛、乾咳，小孩若出現像狗叫一樣的「犬吠樣咳嗽」加上吸氣時有喘鳴聲，務必特別小心，可能是哮吼。

4. 急性支氣管炎

咳嗽拖很久、痰多、胸悶，這類咳嗽可能持續2至3周，多半仍是病毒引起，不等於一定要吃抗生素。

5. 肺炎（需高度警戒）

高燒不退、呼吸急促（喘）、胸痛、精神變得很差、血氧下降。老人、幼兒、孕婦、慢性病患（COPD、氣喘、心臟病、糖尿病、腎病）及免疫力低下者都是高危險族群。

6. 氣喘或COPD急性惡化

原本就有氣喘或肺阻塞的人，感冒後喘得更明顯、夜間咳醒、吸入藥物用量變多，這類患者感冒後的風險通常比一般人更高。

7. 脫水與電解質失衡

吃不下、嘔吐、腹瀉、發燒流汗、尿量變少、頭暈，這些症狀在幼兒與老人身上特別常見，需注意水分補充。

罕見但要命的：心肌炎／心包膜炎

感冒後出現胸痛、心悸、喘、極度疲倦、昏厥等，這是加護病房（ICU）會出現的危急個案，雖然少見，但一旦懷疑就必須立刻就醫排除，否則恐有生命危險。

醫師提醒，冬天最陰險的不是低溫，而是民眾對感冒的輕敵。當身體出現上述「紅旗訊號」，代表病毒可能已經擴散，切勿再忍耐，應盡速尋求醫療協助。

寒流 感冒 發燒 老年人 孕婦 中耳炎 牙齒 口臭
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

雞蛋配牛奶也傷身？ 醫點名3大「假健康」早餐地雷：吃錯恐釀膽結石

冬天洗澡「直接脫光」恐瞬間倒下！醫示警：5習慣成致命組合

每天「第一杯」喝錯恐罹癌！醫示警恐怖機制：大腸慢慢腐蝕卻無感

冬天喝熱飲、洗熱水澡竟是錯的？醫揭6大NG禦寒法：做錯恐慢性凍傷

相關新聞

血糖機與醫院檢測有落差？ 部苗醫曝原因±10%屬正常

糖尿病是常見的慢性疾病，血糖值是評估重要指標，但臨床上常碰到在家血糖機與醫院儀器量測結果落差，衛生福利部苗栗醫院檢驗科主...

高雄屹立半世紀大統百貨五福店確定歇業 下月拆除夷平

高雄大統百貨公司五福店日前傳出歇業消息遭業者否認，不過今天發出公告表示，大統五福店租約期滿，2026年2月28日為與進駐...

溫度濕度下降中台北站快達寒流門檻 吳聖宇：今晚明晨防輻射冷卻低溫

寒流影響，全台變凍番薯。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，從台北站過去24小時的溫度、相...

別以為小感冒就輕忽！ 醫揭常見併發症快就醫：嚴重恐致死

正值冬末春初氣溫多變之際，感冒病毒肆虐，許多民眾認為「小感冒」忍一下就好，殊不知輕忽可能釀成大禍。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文示警，近期有高中生因鼻竇炎感染至顱內，導致蓄膿需開腦搶救最終仍不治的憾事，他特別列出危險徵兆，提醒民眾務必提高警覺。

影／太平山飄冰霰遊客直呼「太美了！」 興奮搶拍「霧淞」美景

寒流來襲，太平山國家森林遊樂區氣溫降到零度，今天清晨雖未見雪景，近中午終於迎來水氣增多，太平山莊及翠峰湖都飄下冰霰，遊客...

吃梨子狂拉是因為「太寒」？ 營養師曝原因 提醒3類人要避免

每逢天氣轉冷或喉嚨不適，長輩總會叮嚀「吃顆梨子潤潤肺」，但許多人吃完後卻出現腹瀉、脹氣等症狀，常被歸咎於梨子屬性「太寒」。對此，營養師曾建銘打破傳統迷思，指出梨子之所以會讓人跑廁所，其實是科學上的「高滲透壓」與「物理磨砂」雙重作用所致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。