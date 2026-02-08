別以為小感冒就輕忽！ 醫揭常見併發症快就醫：嚴重恐致死

寒流來襲氣溫驟降，正是感冒病毒活躍的季節。許多民眾認為感冒只是小病，忍幾天就好，但胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，感冒病毒若未被免疫系統清除，可能會「往上衝」或「往下滑」引發嚴重併發症，甚至危及性命。除了常見的咳嗽、發燒外，若出現「牙痛」、「耳朵悶痛」等非典型症狀，恐是併發症的前兆。

黃軒醫師特別整理出感冒後常見的7大併發症與1項罕見但致命的重症，提醒民眾務必對照症狀，一旦發現異常應立即就醫：

1.急性鼻竇炎（鼻竇感染）

除了鼻塞、流黃綠鼻涕外，若伴隨臉頰或額頭壓痛、牙痛、口臭，且症狀超過10天未改善，或是出現退燒後又燒起來的「二段燒」，就要小心。

2. 中耳炎（耳朵發炎）

出現耳痛、耳悶、聽力變差或發燒，常與鼻塞、耳咽管不通有關，在小孩身上最為常見。

3. 喉炎／聲帶發炎、哮吼

聲音沙啞、喉嚨痛、乾咳，小孩若出現像狗叫一樣的「犬吠樣咳嗽」加上吸氣時有喘鳴聲，務必特別小心，可能是哮吼。

4. 急性支氣管炎

咳嗽拖很久、痰多、胸悶，這類咳嗽可能持續2至3周，多半仍是病毒引起，不等於一定要吃抗生素。

5. 肺炎（需高度警戒）

高燒不退、呼吸急促（喘）、胸痛、精神變得很差、血氧下降。老人、幼兒、孕婦、慢性病患（COPD、氣喘、心臟病、糖尿病、腎病）及免疫力低下者都是高危險族群。

6. 氣喘或COPD急性惡化

原本就有氣喘或肺阻塞的人，感冒後喘得更明顯、夜間咳醒、吸入藥物用量變多，這類患者感冒後的風險通常比一般人更高。

7. 脫水與電解質失衡

吃不下、嘔吐、腹瀉、發燒流汗、尿量變少、頭暈，這些症狀在幼兒與老人身上特別常見，需注意水分補充。

罕見但要命的：心肌炎／心包膜炎

感冒後出現胸痛、心悸、喘、極度疲倦、昏厥等，這是加護病房（ICU）會出現的危急個案，雖然少見，但一旦懷疑就必須立刻就醫排除，否則恐有生命危險。

醫師提醒，冬天最陰險的不是低溫，而是民眾對感冒的輕敵。當身體出現上述「紅旗訊號」，代表病毒可能已經擴散，切勿再忍耐，應盡速尋求醫療協助。