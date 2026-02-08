快訊

軍購案卡關 鄭麗文：癥結在賴總統、找在野黨是畫錯重點

早餐少不了水煮蛋？專家提醒跟這蔬菜吃可能妨害營養吸收

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

寒流來襲！多個縣市氣溫低於10度 醫：家人竟提醒我一定做「這件事」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，指出今日至明晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片
中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，指出今日至明晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。本報資料照片

全台急凍！中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，今日至明晨受寒流影響，各地有10度以下氣溫發生的機率。至於新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率。腦中風學會理事長陳龍說，天氣寒冷，一定要多注意血壓的變化，尤其室內外溫差過大時，將造成血壓急劇變化，恐引發腦中風、心肌梗塞，而民眾天冷喜歡泡湯，也須多加注意。

陳龍說，他平時血壓保持正常，但今天真的很冷，上午時，太太特別提醒他要量一下血壓，量完後，血壓正常，也放心不少。何況，對於有高血壓病史的患者來說，量血壓就像是每天都要吃飯一樣，是每天必做的功課，門診中時常看到回診患者，每三個月回診一次，當天才量一次血壓，「這樣是不行的」，務必每天測量了解血壓變化，及早預防可能發生的心腦血管疾病。

另，天氣寒冷，民眾喜歡泡湯取暖，也需多注意，首先泡湯時間不宜過長，約每5至10分鐘應起身休息一下；其次，泡湯前後要注意水份的補充，水位高度不要超過心臟；第三，泡湯時最好結伴同行，以防身體不適，可以立即呼救；第三，泡湯前後要注意水份的補充，且若室內外溫差過大，起身離開時需注意保暖。若有心血管疾病、中風病史者，必須特別注意。

陳龍說，若泡湯時間太久，一下子起身，容易出現姿勢性低血壓，為坐姿轉變為站姿時，因為血壓突然下降，腦部氧氣量供應不足，導致頭暈、視力模糊、暈倒等現象，甚至如果不慎跌倒又撞擊頭部，更可能引起腦出血等問題，必須多加小心。如果無法全身泡湯，足湯也是不錯的選擇，或是現在很夯的足部按摩椅，以促進足部的血液循環，以便增加身體的保暖。

至於，如何正確量血壓，陳龍提醒，應落實722量血壓原則，一周「7」天均需測量血壓，每天「2」次，早晚各一次，每次量「2」遍，每遍間隔5至10分鐘，就醫時可提供醫師參考，以防血壓波動起伏，誘發心腦血管疾病。

腦中風 心血管疾病 保暖
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

寒流發威冷到明晨 氣象署：北部宜蘭探5度高山恐降雪

寒流全台急凍 天氣風險：入夜乾冷輻射冷卻北北基桃探6度

今明寒流愈晚愈冷 吳德榮：低溫探6度以下

寒流來了 今至明清晨最冷6度

相關新聞

寒流發威冷到明晨 氣象署：北部宜蘭探5度高山恐降雪

寒流發威，中央氣象署預報員林定宜上午指出，今天清晨最低溫出現在連江縣東引6.6度，最冷時間點為今天至明天清晨，各縣市都有...

台北國際書展倒數計時中 6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

台北國際書展今天邁入最後一天，晚上8時閉幕，書迷只剩幾小時可遊逛書展。以下介紹今年最美或最具創意的五大特色展位，讓你在最...

廚房裡的「肝腎殺手」 醫公開五大容易受潮粉狀食物

廚房裡擺滿了瓶瓶罐罐，各式調味料是提升料理層次的好幫手，但潮濕環境最怕的調味料受潮、結塊難撒，腎臟科醫師洪永祥指出，「粉...

春節連假平均訂房率43.03% 嘉義市近6成最高原因曝光

春節9天連假將至，交通部觀光署統計截至1月30日國旅訂房情形，平均訂房率最高前3名，包含嘉義市、台中市、雲林縣等，訂房率...

毛衣洗壞別丟棄！旅日作家分享妙招：「1用品」救回縮水針織衫

天氣轉涼，不少人開始整理衣櫃、清洗毛衣與針織衫，卻也常遇到一不小心洗壞、縮水變形的窘境。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日在臉書粉專分享實用清洗技巧，指出若家中沒有柔軟精，其實可以用「護髮乳」來替代，貼文曝光後引發不少網友關注與討論。

春節出國潮來了！旅遊粉專列10大提醒：1細節沒注意恐影響整趟旅程

2026農曆春節將至，不少民眾已規劃出國旅遊，不論是自由行或跟團行程，機場人潮勢必再度湧現。旅遊粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日在臉書發文提醒，過年期間櫃檯報到、安檢與證照查驗動線容易大排長龍，若事前準備不足，一個小疏忽就可能影響整趟旅程心情，甚至錯過航班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。