寒流來襲！多個縣市氣溫低於10度 醫：家人竟提醒我一定做「這件事」

全台急凍！中央氣象署上午針對全台21縣市發布低溫特報，今日至明晨受寒流影響，各地有10度以下氣溫發生的機率。至於新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率。腦中風學會理事長陳龍說，天氣寒冷，一定要多注意血壓的變化，尤其室內外溫差過大時，將造成血壓急劇變化，恐引發腦中風、心肌梗塞，而民眾天冷喜歡泡湯，也須多加注意。

陳龍說，他平時血壓保持正常，但今天真的很冷，上午時，太太特別提醒他要量一下血壓，量完後，血壓正常，也放心不少。何況，對於有高血壓病史的患者來說，量血壓就像是每天都要吃飯一樣，是每天必做的功課，門診中時常看到回診患者，每三個月回診一次，當天才量一次血壓，「這樣是不行的」，務必每天測量了解血壓變化，及早預防可能發生的心腦血管疾病。

另，天氣寒冷，民眾喜歡泡湯取暖，也需多注意，首先泡湯時間不宜過長，約每5至10分鐘應起身休息一下；其次，泡湯前後要注意水份的補充，水位高度不要超過心臟；第三，泡湯時最好結伴同行，以防身體不適，可以立即呼救；第三，泡湯前後要注意水份的補充，且若室內外溫差過大，起身離開時需注意保暖。若有心血管疾病、中風病史者，必須特別注意。

陳龍說，若泡湯時間太久，一下子起身，容易出現姿勢性低血壓，為坐姿轉變為站姿時，因為血壓突然下降，腦部氧氣量供應不足，導致頭暈、視力模糊、暈倒等現象，甚至如果不慎跌倒又撞擊頭部，更可能引起腦出血等問題，必須多加小心。如果無法全身泡湯，足湯也是不錯的選擇，或是現在很夯的足部按摩椅，以促進足部的血液循環，以便增加身體的保暖。

至於，如何正確量血壓，陳龍提醒，應落實722量血壓原則，一周「7」天均需測量血壓，每天「2」次，早晚各一次，每次量「2」遍，每遍間隔5至10分鐘，就醫時可提供醫師參考，以防血壓波動起伏，誘發心腦血管疾病。