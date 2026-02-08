寒流發威冷到明晨 氣象署：北部宜蘭探5度高山恐降雪

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天至周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。本報資料照片
寒流發威，中央氣象署預報員林定宜上午指出，今天清晨最低溫出現在連江縣東引6.6度，最冷時間點為今天至明天清晨，各縣市都有10度以下機率，北部及宜蘭更下探5度，高山有望降雪。明天白天逐漸回溫，周三、周四清晨又有冷空氣南下，屆時將再降溫。

林定宜表示，今天北部及東半部有明顯雲系，台灣上空雲量偏多，目前基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢明顯，花東也有零星短暫雨。今天晚間高壓逐漸東移出海，寒流影響持續到明天清晨，明天白天逐漸減弱，溫度略為回升。周二北方海面又有一波鋒面生成，周三、周四清晨通過，同時有東北風影響。

林定宜指出，今天清晨最低溫在連江縣東引6.6度，本島為新北市富貴角8.1度，這波寒流最冷時間預估在今天整天到明天清晨，全台都有10度以下低溫機率，北部及宜蘭5至10度，中部、台南及花蓮7至10度，高屏、台東及澎湖10至12度，金馬地區6至7度。

未來一周溫度，林定宜表示，今晚到明晨溫度可能持續略為下降，明天白天寒流減弱，氣溫略為回升，早晚亦涼，要留意日夜溫差大。周三至周四清晨又有東北季風或冷氣團影響，再度降溫，周四白天冷空氣減弱，周五、周六持續回溫。

降雨方面，林定宜指出，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，新竹以南山區及花東也有零星短暫雨，下半天雨勢會趨緩。明、後天水氣減少，僅大台北山區、東半部及恆春有零星雨，其他地區多雲到晴。周三、周四清晨鋒面通過，冷空氣南下，大台北山區、基隆北海岸及東半部降雨增加。周四白天迎風面宜花東降雨機率仍高，周五至周六水氣較少，僅東南部及恆春有零星雨，其他地區多雲到晴。

林定宜說，寒流伴隨非常強的東北風，今天台南以北、基隆北海岸、台東、恆春及馬祖都有平均風力6級以上、陣風8級以上機率；台灣海峽北部及東南部海面、巴士海峽有5米以上浪高，提醒民眾留意。

降雪方面，林定宜指出，今天桃園以北及宜蘭1500公尺以上、其他地區3000公尺以上高山有零星降雪機率。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
今天天氣預測。圖／中央氣象署提供
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
這波寒流最冷時間點為今天至明天清晨，各縣市都有10度以下機率，北部及宜蘭更下探5度。圖／中央氣象署提供
