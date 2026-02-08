25年再現漢他病毒死亡 春節大掃除3招保命不怕鼠

台北市大安區日前出現漢他病毒致死個案，是事隔25年的死亡病例，專家提醒，溝鼠喜歡油性環境，春節大掃除應留意溝鼠可入侵路徑，戴上口罩、潑灑漂白水，再行清理以利自保。

根據衛生福利部疾病管制署日前說明，台北市大安區1名民眾受到漢他病毒感染，發病僅8天便於1月13日離世。此後，陸續有民眾在社群媒體發布目睹老鼠在市區不同顯眼處竄跑的影片，引發不安。台灣科技媒體中心（SMC）近日邀請專家，說明漢他病毒的傳播與防疫策略。

過年將至，很多民眾想利用周末大掃除，一旦看到老鼠蹤跡，卻不知如何判別居家環境漢他病毒風險等級，國立台灣大學公共衛生學院環境與職業健康科學研究所所長暨副院長蔡坤憲在SMC表示，漢他病毒一直都存在台灣，在過年大掃除時，常出現人類意外被感染發病的案例。

蔡坤憲進一步說明，事實上，台灣有進行全島的漢他病毒疫鼠調查，都會區是有記錄到疫鼠的分布。目前漢他病毒主要存在於部份溝鼠族群，傳播途徑是老鼠的排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液以及其污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷導致。

蔡坤憲提醒，大掃除前，可以先透過了解溝鼠習性，留意居家環境是否有溝鼠可以入侵的路徑。溝鼠喜歡油性環境，如餐飲業附近水溝，溝鼠可以沿著水管移動，並鑽過隙縫或孔洞進入室內，這些都是溝鼠可以入侵的路徑，清掃這些環境時，建議應戴上口罩防止吸入粉塵。

除了戴口罩自保，蔡坤憲也提到，大掃除民眾記得先以稀釋漂白水，也就是以100毫升的市售漂白水，加上1公升清水，潑灑於可能被溝鼠污染的環境，等待消毒水作用，約30分鐘後再行清理。

至於平時的防範「鼠來亂」的方式，蔡坤憲分享到過去政府曾推動「滅鼠周」，鼓勵民眾向所在地的里長領取老鼠藥，在住家周邊環境投藥，盼以此控制鼠害，但後續發現許多捕食老鼠的動物，因捕食吃到老鼠藥的老鼠而死亡，「滅鼠周」已經被取消。

蔡坤憲說，目前防鼠措施主要是推廣民眾的居家環境管理，可遵循「不讓牠來、不要讓牠吃、不要讓牠住」的3不要點，平時收好食物和飼料、做好廚餘管理，定期整理居家環境，清潔許久未動的家具或儲藏空間，讓老鼠沒得吃也沒地方住，老鼠自然不會停留家中。