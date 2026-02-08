台北國際書展最後一天 彭啓明推「部長推薦好書」

2026台北國際書展於2月3日至2月8日在台北世貿一館展開，今天為書展的最後一天。環境部長彭啓明表示，除了看到自己所撰寫的《天氣100問》已延伸出版《SDGs 100問》外，也推薦兩本部長的推薦好書。

彭啓明指出，本周台北國際書展期間，自己也特別抽空前往參觀，平時習慣在每天晚上撥出一點時間閱讀，不論是國際趨勢或最新知識，因為科技快速演進，台灣的政策與治理視角，也必須持續與國際接軌，才能降低轉型過程中的衝擊。

彭啓明說，這次在書展中，特別挑選了幾本與AI相關的書籍，因為自己也持續要求環境部同仁善用各類AI工具，這些都已成為我們日常工作的輔助工具，相信大家也能感受到，近來簡報品質越來越好，工作流程更加順暢，效率明顯提升，許多過去需要耗費大量時間的事情，現在可以更快完成，讓同仁有更多心力投入前瞻規畫與政策推動，這正是數位化帶來的實質改變。

彭啓明提到，這次自己也特地走訪童書區，環境教育必須從小紮根，永續觀念需要及早建立，也發現過去自己所撰寫的《天氣100問》，如今已延伸出版《SDGs 100問》，書中所談的永續議題，正是最基礎、也最重要的環境教育內容，也鼓勵家長們可以選購，陪伴孩子一起閱讀、一起理解我們所面對的環境挑戰。

最後也推薦2本「部長好書」，《Good Energy代謝力打造最強好能量》，談到細胞產生的壞能量，是讓我們生病的主因，如何讓身體製造好能量、遠離慢性病，本書提供具體作法；另外推薦《左腦爸爸右腦女兒》，前副總統、新任中研院院士陳建仁與女兒的共筆之作，講述2代之間，觀念上肯定有衝撞，且看他們如何透過對話同理、共感，更了解彼此。