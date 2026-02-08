毛衣洗壞別丟棄！旅日作家分享妙招：「1用品」救回縮水針織衫

天氣轉涼時，不少人開始整理衣櫃、清洗毛衣與針織衫，卻也常遇到一不小心洗壞、縮水變形的窘境。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日在臉書粉專分享實用清洗技巧，指出若家中沒有柔軟精，其實可以用「護髮乳」來替代，貼文曝光後引發不少網友關注與討論。

魚漿夫婦表示，有些人不喜歡柔軟精的香味，因此家中未必會準備，但在清洗毛衣或針織衫時，其實可改用護髮乳代替。作者也分享自己平時會留下一些旅館提供的小包裝護髮乳，正好派上用場，提供給大家參考。

貼文下方也附上一則網友@Zaha_Kenia的經驗分享截圖，指出若不慎將針織衫丟進烘乾機導致縮水，其實仍有補救空間。該名網友表示，將護髮乳混入溫水中，把縮水的針織衫放入水裡浸泡並輕柔整理，約10分鐘後再沖洗、脫水，縮短超過5公分的衣物長度就能恢復不少，原本變形的領口也有機會回到原來狀態。

除了網友經驗分享，洗衣專業人士也曾提出類似觀點。萬秀洗衣店第三代張瑞夫過去就在Threads發文指出，毛衣縮水多半是因羊毛在搓揉或高溫烘乾下產生糾結，原理其實和頭髮打結相似，可透過潤髮乳中的矽成分，幫助纖維放鬆、解開糾結。

不過張瑞夫也提醒，補救過程中切勿再搓揉或擰乾，每件毛衣的恢復狀況也不可能完全一致；更重要的是，預防仍勝於補救，清洗前務必詳讀洗標，羊毛或針織類衣物建議乾洗，避免隨意水洗或烘乾，才能延長衣物壽命。