春節連假平均訂房率43.03% 嘉義市近6成最高原因曝光

春節9天連假將至，交通部觀光署統計截至1月30日國旅訂房情形，平均訂房率最高前3名，包含嘉義市、台中市、雲林縣等，訂房率均達50％以上，另連同新北市、苗栗縣、南投縣等7縣市，總計10縣市訂房率超過總平均43.03%，訂房時間集中在初一至初三，主要是各縣市有年貨大街、溫泉花季、燈會等活動，吸引民眾留宿。

今年春節連續假期共9天（2月14日至2月22日），平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市59.08%、台中市57.99%、雲林縣57.04%；另外連同新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣等7個縣市，總計10個縣市平均訂房率超過總平均43.03%。

根據觀光署統計，春節連假期間各日訂房率前3名縣市，依序為2月14日（周六）台中市47.26%、嘉義市45.02%、新北市43.71%；2月15日（周日）嘉義市51.20%、台中市49.15%、新北市42.47%；2月16日（周一除夕）嘉義市65.17%、雲林縣64.50%、南投縣61.10%。

2月17日（周二初一）雲林縣76.87%、嘉義市71.66%、台中市65.20%；2月18日（周三初二）：嘉義市75.66%、雲林縣75.24%、台中市72.49%； 2月19日（周四初三）雲林縣84.36%、嘉義市72.89%、台中市71.44%。

2月20日（周五初四）台南市63.84%、台中市60.36%、嘉義市58.90%；2月21日（周六初五台南市42.13%、台中市39.37%、苗栗縣37.60%；2月22日（周日初六）新北市28.46%、嘉義市27.96%、台北市26.02%。

觀光署分析，各縣市較高的訂房率幾乎集中在初一至初三，連假期間有各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等活動，例如嘉義市「潮選店」咖啡文化、夜市美食、中台灣溫泉與櫻花季、北港朝天宮進香，都是吸引遊客留宿的主因。

但觀光署也表示，由於許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與當前數據有所不同。