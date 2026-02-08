快訊

台北國際書展倒數計時、6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

ETF主動式、被動式怎選？把握四字訣 發揮最好投資效果

MLB／曾隨道奇奪冠！跑壘專家34歲驟逝 教頭羅伯茲震驚悲痛

年節將至！漁業署：預估節前魚貨交易量增三成 已協調滿足國內供應量

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

農曆春節即將到來，農業部漁業署長王茂城8日表示，春節期間國人對水產品需求殷切，已協調各地方政府、批發魚市場、產業團體加強魚貨調配，並與鄰近市場間橫向聯繫，預估13處消費地批發魚市場節前5日交易量將從平日290公噸/日提升至380公噸/日，預估增加31%，且各批發魚市場水產品供應量充足，春節期間能充分滿足國人所需

為瞭解北部地區魚貨供銷情形，確保滿足春節民眾採買需求，漁業署署長王茂城繼5、6日訪視台中、岡山魚市場，旋於8日凌晨，分別前往台北魚市場、三重魚市場視察，在台北市政府市場處長黃宏光、台北漁產運銷股份有限公司董事長鄭世維、總經理施宜廷、中華民國全國漁會總幹事林啟滄及新北市魚商公會理事長黃宗寶等人陪同下，向魚市場從業人員拜早年同時致贈馬年小紅包，感謝相關人員平日辛勞及在春節前夕協助加強調配魚貨供應，為國人提供優質水產品。

王茂城表示，春節期間國人對水產品需求殷切，包括團圓圍爐、送禮及祭祀等，為滿足所需，已協調各地方政府、批發魚市場、產業團體加強魚貨調配，並與鄰近市場間橫向聯繫，預估13處消費地批發魚市場節前5日交易量將從平日290公噸/日提升至380公噸/日(+31%)，且各批發魚市場水產品供應量充足，春節期間能充分滿足國人所需。

此外，因應節前交易量增加及確保交易順利，已請各魚市場強化交易設施、交易環境的安全防護，又最近天氣變化大，提醒魚市場作業人員、承銷人員及採買民眾，注意身體保暖。

漁業署說明，國產水產品新鮮、安全、品質優良且種類多元，是春節應景年菜的最佳選擇，吃魚也象徵「年年有餘」，鼓勵民眾多加選購當季、在地漁獲，不僅能品嚐美味佳餚，也能實際支持辛勞的漁民。漁業署也持續透過多元行銷推廣國產水產品，透由整合漁會商城、電商平臺「買魚去」及「鱻魚購」等通路，上架年節禮盒及年節用魚，讓民眾採買更便利，歡迎多加利用。

市場 春節 水產
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

農曆春節前5日魚市場交易量增3成 漁業署：供應充足

春節三牲變好吃又健康 營養師推「不一樣的過年拜拜供桌」

春節AI紅包戰 中互聯網豪擲45億 微信狠手封鏈掀混戰

春節漫遊嘉義瑞里 走進雲霧茶香的山城秘境

相關新聞

台北國際書展倒數計時中 6大最美書攤別錯過 連賴總統都打卡的檳榔攤

台北國際書展今天邁入最後一天，晚上8時閉幕，書迷只剩幾小時可遊逛書展。以下介紹今年最美或最具創意的五大特色展位，讓你在最...

廚房裡的「肝腎殺手」 醫公開五大容易受潮粉狀食物

廚房裡擺滿了瓶瓶罐罐，各式調味料是提升料理層次的好幫手，但潮濕環境最怕的調味料受潮、結塊難撒，腎臟科醫師洪永祥指出，「粉...

春節連假平均訂房率43.03% 嘉義市近6成最高原因曝光

春節9天連假將至，交通部觀光署統計截至1月30日國旅訂房情形，平均訂房率最高前3名，包含嘉義市、台中市、雲林縣等，訂房率...

毛衣洗壞別丟棄！旅日作家分享妙招：「1用品」救回縮水針織衫

天氣轉涼，不少人開始整理衣櫃、清洗毛衣與針織衫，卻也常遇到一不小心洗壞、縮水變形的窘境。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日在臉書粉專分享實用清洗技巧，指出若家中沒有柔軟精，其實可以用「護髮乳」來替代，貼文曝光後引發不少網友關注與討論。

春節出國潮來了！旅遊粉專列10大提醒：1細節沒注意恐影響整趟旅程

2026農曆春節將至，不少民眾已規劃出國旅遊，不論是自由行或跟團行程，機場人潮勢必再度湧現。旅遊粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日在臉書發文提醒，過年期間櫃檯報到、安檢與證照查驗動線容易大排長龍，若事前準備不足，一個小疏忽就可能影響整趟旅程心情，甚至錯過航班。

全台凍番薯！21縣市低溫特報 4縣市恐6度以下凍到明晨

全台急凍！中央氣象署上午10時44分針對全台21縣市發布低溫特報，指出今(8)日至明(9日)晨寒流影響，各地天氣非常寒冷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。