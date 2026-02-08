年節將至！漁業署：預估節前魚貨交易量增三成 已協調滿足國內供應量

農曆春節即將到來，農業部漁業署長王茂城8日表示，春節期間國人對水產品需求殷切，已協調各地方政府、批發魚市場、產業團體加強魚貨調配，並與鄰近市場間橫向聯繫，預估13處消費地批發魚市場節前5日交易量將從平日290公噸/日提升至380公噸/日，預估增加31%，且各批發魚市場水產品供應量充足，春節期間能充分滿足國人所需

為瞭解北部地區魚貨供銷情形，確保滿足春節民眾採買需求，漁業署署長王茂城繼5、6日訪視台中、岡山魚市場，旋於8日凌晨，分別前往台北魚市場、三重魚市場視察，在台北市政府市場處長黃宏光、台北漁產運銷股份有限公司董事長鄭世維、總經理施宜廷、中華民國全國漁會總幹事林啟滄及新北市魚商公會理事長黃宗寶等人陪同下，向魚市場從業人員拜早年同時致贈馬年小紅包，感謝相關人員平日辛勞及在春節前夕協助加強調配魚貨供應，為國人提供優質水產品。

王茂城表示，春節期間國人對水產品需求殷切，包括團圓圍爐、送禮及祭祀等，為滿足所需，已協調各地方政府、批發魚市場、產業團體加強魚貨調配，並與鄰近市場間橫向聯繫，預估13處消費地批發魚市場節前5日交易量將從平日290公噸/日提升至380公噸/日(+31%)，且各批發魚市場水產品供應量充足，春節期間能充分滿足國人所需。

此外，因應節前交易量增加及確保交易順利，已請各魚市場強化交易設施、交易環境的安全防護，又最近天氣變化大，提醒魚市場作業人員、承銷人員及採買民眾，注意身體保暖。

漁業署說明，國產水產品新鮮、安全、品質優良且種類多元，是春節應景年菜的最佳選擇，吃魚也象徵「年年有餘」，鼓勵民眾多加選購當季、在地漁獲，不僅能品嚐美味佳餚，也能實際支持辛勞的漁民。漁業署也持續透過多元行銷推廣國產水產品，透由整合漁會商城、電商平臺「買魚去」及「鱻魚購」等通路，上架年節禮盒及年節用魚，讓民眾採買更便利，歡迎多加利用。