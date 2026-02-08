快訊

全台凍番薯！21縣市低溫特報 4縣市恐6度以下凍到明晨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署針對全台21縣市發布低溫特報，今(8)日至明(9日)晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。至於新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率。本報資料照片
中央氣象署針對全台21縣市發布低溫特報，今(8)日至明(9日)晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。至於新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率。本報資料照片

全台急凍！中央氣象署上午10時44分針對全台21縣市發布低溫特報，指出今(8)日至明(9日)晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。至於新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率。

橙色燈號(非常寒冷)：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號(寒冷)：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署呼籲民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

