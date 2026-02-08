春節出國潮來了！旅遊粉專列10大提醒：1細節沒注意恐影響整趟旅程

2026農曆春節將至，不少民眾已規劃出國旅遊，不論是自由行或跟團行程，機場人潮勢必再度湧現。旅遊粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日在臉書發文提醒，過年期間櫃檯報到、安檢與證照查驗動線容易大排長龍，若事前準備不足，一個小疏忽就可能影響整趟旅程心情，甚至錯過航班。

粉專也特別整理「出國旅遊10個重點提醒」，呼籲旅客出門前務必快速檢查一次，才能在高峰時段順利通關、安心出遊。

一、不要壓線到機場

春節期間各項流程都可能塞車，就算準時抵達機場，也不代表能準時完成報到與安檢，一旦錯過航班，通常難以補救，建議提早3至4小時抵達。

二、善用線上／自助報到

提前完成報到與選位，可有效減少現場排隊時間，在人潮爆滿時保留彈性，對連假出國特別有感。

三、穿著輕便、舒適為主

厚重外套、複雜鞋款或金屬飾品，容易在安檢時被要求反覆檢查，不僅拖慢自己，也影響後方旅客通關。

四、出發前確認證件效期

護照效期不足、簽證未辦妥，即使人已到機場也可能無法登機，這類狀況現場通常無法通融，務必提前確認。

五、排隊前先拿掉護照套

護照套容易影響掃描與查驗，事先取出準備好，可讓流程更順暢，減少手忙腳亂。

六、出發前先移除舊行李條

殘留條碼可能導致系統誤判，增加行李送錯航班或延誤的風險，出門前務必檢查。

七、不確定的物品先查規定

電池、液體、噴霧、藥品等都有相關限制，未事先確認，安檢時很可能直接被丟棄。

八、重要物品請隨身攜帶

證件、藥品與貴重物品若放進託運行李，一旦延誤或遺失，往往無法即時處理，也難以申請賠償。

九、領行李時務必確認是不是自己的

行李箱外觀相似相當常見，應核對行李牌號碼與姓名，避免誤拿他人行李，後續處理更麻煩。

十、現場檢查行李是否有損壞

若發現破損，應立即在機場向航空公司行李組反映，離開機場後再申訴，處理空間往往大幅縮小。

粉專最後也提醒，春節出國務必提早準備，多一分細心，就能少一分緊張，祝福旅客新的一年旅途平安順利，行李準時到、回憶滿滿回家。