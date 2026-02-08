快訊

居托契約年終制度惹議？年底仍在職才能拿 第一線怒批中央未溝通

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
衛福部研擬居家托育服務定型化契約草案，年終僅限年底仍在職保母領取，引發熱議。示意圖。本報資料照片
衛福部研擬居家托育服務定型化契約草案，年終僅限年底仍在職保母領取，引發熱議。示意圖。本報資料照片

衛福部研擬居家托育服務定型化契約草案，卻有保母陳情指出，草案中年終僅限年底仍在職保母領取，但有些孩子滿兩歲就會去幼兒園，多是八月開學，與原雇主關係中斷，「難道整年努力就不算數了嗎？」籲中央制定契約應與第一線加強溝通。

根據統計，全台北市登記保母約有4293人、實際執業2585人，不少家庭生下孩子後，由於工作等因素，無法全天候照顧孩子，加上托嬰中心額滿等因素，會聘請保母照顧，等到過了兩歲再進入幼兒園，不過近日衛福部研擬居家托育服務定型化契約草案，年終規畫僅限2月或農曆年前仍在職托育關係保母才能收取，引起反彈。

據了解，由於保母目前未納入「勞基法」適用範圍，年休假及獎金制度也不比照一般勞工規定辦理，實務中年終獎多採取依實際托育月數比例攤提處理，並於契約中明確記載，雇主會依當年實際提供照顧的月份，按比例計算年終費用給保母，作法也已行之有年。

一名保母指出，年終的本質在於對整段托育服務的肯定，而不僅取決於孩子是否在年底仍然在，且幼兒進入幼兒園時間點多落在7、8月，若強制要求帶到年底才能領年終，等同抹殺托育人員最後一年實際付出勞動，若定型化契約通過上路恐與行之有年做法有極大落差，呼籲中央應廣納第一線托育人員、地方政府及相關單位的意見。

議員曾獻瑩說，托育體系的穩定本就是政府應承擔的責任之一，就算政策方向是希望減輕家長負擔、不增加家長托育支出，也不應由托育人員承擔，建議透過公共預算直接補助或制度保障，提升保母的整體福利，如公費支持保母的年終獎金，讓托育人員的付出獲得合理回報，才能穩住人力、撐住托育量能，減輕家長負擔。

北市社會局直言，托育人員與一般勞工不同，倘若以須收托至12月底作為年終獎金發放條件，恐影響部分居家托育人員實際權益與福利保障，相關規定仍有進一步檢討與調整空間，建議中央持續廣納各界意見，審慎評估更為妥適作法。

托育 保母 幼兒園
