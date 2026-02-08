世博台灣館回新竹成蚊子館 學者：後博覽會時期缺乏整體規畫

世博台灣館當年拆卸回新竹，走在循環潮流尖端，但十多年來陸續演變為蚊子館、爛尾工程，成了燙手山芋。陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱指出，建築再利用不只是「把東西搬回來」，而是必須在設計初期就同時思考材料如何再用、以及建築機能未來要扮演什麼角色；台灣世博館（天燈館）回到新竹後之所以成為問題，關鍵就在於「後博覽會時期」缺乏完整規畫。

曾聖凱表示，全球建築拆卸再利用可分成兩個層次來看，一是建築本體，包含材料拆卸後能否再利用；二是機能，也就是建築未來要作為什麼用途。以去年落幕的大阪世博為例，在設計階段就已經納入「後博覽會時期」的想像，許多場館在博覽會尚未結束前，就已思考好接下來要移作何用。

他指出，外界常以艾菲爾鐵塔為例，認為博覽會建築只要留下來就能創造價值，但事實上，艾菲爾鐵塔能成功，是因為它從地標角色延伸出通訊、景觀等新功能，而非僅停留在原本的展示用途。「建築再利用不能只想著把物質性的東西搬到其他地方。」

回顧天燈館的案例，曾聖凱說，該館在上海世博期間原本就是為期數月的短期展覽空間，館內球形體驗空間、一樓挑高空間，都是為了當時的展示情境量身打造；但原封不動搬回新竹後，卻必須面對從短期展覽轉為長期營運的巨大落差。當時的出發點，是希望讓沒有機會赴上海的市民也能看到台灣館，但回台後幾個月內，就應該同步思考如何轉型，並建立明確的營運模式，否則空間本身勢必要進行大幅調整。

曾聖凱也直言，天燈館與新竹所在地的連結性本就不高，館內呈現的科技感多半是燈光效果，與科技產業並沒有直接關聯，加上周邊區域本身也不是以觀光為發展方向，民眾參觀完天燈館後「不知道接下來要做什麼」，自然逐漸走向沒落。

他進一步指出，相較之下，大阪世博的木造「大屋根」，在設計時就已預設拆解後僅留下標準化材料，未來可轉作社會住宅或公共建築使用；反觀天燈館，球體與玻璃結構高度特殊，原本就是為特定功能而生，後續若沒有清楚定位，勢必走向「砍掉重練」才可能是較好的解方。天燈館當年無疑是一件很棒的作品，但關鍵不在於作品本身，而在於回到台灣後，是否及早思考它未來的方向，並搭配周邊環境轉型與營運規畫。