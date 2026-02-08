快訊

川普級戰艦卻不叫川普號 取名「挑戰號」藏歷史淵源？

AirPods要裝保護殼嗎？過來人點頭曝原因 吸眾人貼「身首異處照」慘況

一封Email讓AI助理變內鬼！實測新型AI資安漏洞 重要資料都外洩

寒流全台急凍 天氣風險：入夜乾冷輻射冷卻北北基桃探6度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天至周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。本報資料照片
今天至周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。本報資料照片

寒流全台急凍，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，入夜乾冷輻射冷卻再探低溫，北北基桃地區低溫將出現 6至9度，呼籲民眾要注意保暖。

廖于霆指出，全台灣籠罩在2026年開春以來最強烈冷空氣之中，清晨台北測站雖然還在10度以上，氣溫呈現緩降趨勢。受華南雲系與東北季風雙重影響，北部與宜蘭地區目前維持「濕冷」型態，不僅雲量偏多且伴隨連綿細雨，體感溫度更是下探至10度以下。降雨預計今午後逐漸趨緩，隨乾冷空氣進駐，台灣將迎來輻射冷卻。預估今晚至明（9日）清晨，北北基桃地區的低溫將出現6至9度 ，提醒周一早起通勤族務必強化防寒。

廖于霆指出，中部地區天氣以多雲為主，清晨低溫約在11至13度之間。日間在陽光加熱下，高溫可望短暫回升至 13到14度。夜間輻射冷卻效應同樣有10度以下低溫發生機率。

南部地區與東半部則感受到明顯的溫差波動，廖于霆說，高雄與屏東目前雖然維持15至17度的氣溫，白天高溫甚至可觸及21度，但這波寒流南下的冷風仍具涼意。東半部地區如花蓮、台東有局部短暫陣雨，氣溫維持在13至16度之間，濕冷的體感與北部類似，且沿海地區風浪強勁，建議避免前往海邊活動。

廖于霆指出，展望未來一周，這波寒流將從周一（9日）白天開始緩步減弱，全台會進入一段為期三至四天的回暖周期。周二至周五受高壓迴流影響，全台氣溫將逐步回升，白天高溫有望突破23至25度，但日夜溫差極劇。

廖于霆說，周末（14日）情人節當天，目前預測為穩定晴朗好天氣，直到下周日（15日）才有下一波弱冷空氣影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 氣溫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

還有冷空氣 粉專：周三南下

今明寒流愈晚愈冷 吳德榮：低溫探6度以下

寒流來襲入夜後急凍！12縣市低溫特報 最冷體感剩負2度

寒流籠罩台灣凍番薯 溫度最低時間點曝…春節先溫暖後降溫

相關新聞

寒流來了 今至明清晨最冷6度

受寒流影響，各地天氣寒冷，中央氣象署表示，這波寒流最冷時間點落在今至明天清晨，其中西半部、宜蘭、花蓮低溫僅七至十一度，竹...

氣溫降1度 死亡率增1.6%

入冬後第二波寒流昨天開始南下，中央氣象署針對十二縣市發布低溫特報，氣溫將一路下探十度左右，苗栗今天體感溫度甚至只有三度。...

免費3次諮商 爆換心理師遭拒

衛福部推動「青壯世代心理健康支持方案」，提供十五歲至四十五歲民眾一年三次免費心理諮商，自前年八月上路後截至去年底已超過廿...

寒流全台急凍 天氣風險：入夜乾冷輻射冷卻北北基桃探6度

寒流全台急凍，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，入夜乾冷輻射冷卻再探低溫，北北基桃地區低溫將出現 6至9度，呼籲民眾...

冷高壓很接近出海階段 鄭明典揭最冷時段

今明兩天受寒流南下影響，全台急凍。中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，台北站氣壓1030，這個氣壓值算高了，比對台灣附...

還有冷空氣 粉專：周三南下

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，這波冷空氣今晚至明晨最冷，而周三還有另一波冷空氣南下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。