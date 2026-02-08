寒流全台急凍 天氣風險：入夜乾冷輻射冷卻北北基桃探6度

寒流全台急凍，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，入夜乾冷輻射冷卻再探低溫，北北基桃地區低溫將出現 6至9度，呼籲民眾要注意保暖。

廖于霆指出，全台灣籠罩在2026年開春以來最強烈冷空氣之中，清晨台北測站雖然還在10度以上，氣溫呈現緩降趨勢。受華南雲系與東北季風雙重影響，北部與宜蘭地區目前維持「濕冷」型態，不僅雲量偏多且伴隨連綿細雨，體感溫度更是下探至10度以下。降雨預計今午後逐漸趨緩，隨乾冷空氣進駐，台灣將迎來輻射冷卻。預估今晚至明（9日）清晨，北北基桃地區的低溫將出現6至9度 ，提醒周一早起通勤族務必強化防寒。

廖于霆指出，中部地區天氣以多雲為主，清晨低溫約在11至13度之間。日間在陽光加熱下，高溫可望短暫回升至 13到14度。夜間輻射冷卻效應同樣有10度以下低溫發生機率。

南部地區與東半部則感受到明顯的溫差波動，廖于霆說，高雄與屏東目前雖然維持15至17度的氣溫，白天高溫甚至可觸及21度，但這波寒流南下的冷風仍具涼意。東半部地區如花蓮、台東有局部短暫陣雨，氣溫維持在13至16度之間，濕冷的體感與北部類似，且沿海地區風浪強勁，建議避免前往海邊活動。

廖于霆指出，展望未來一周，這波寒流將從周一（9日）白天開始緩步減弱，全台會進入一段為期三至四天的回暖周期。周二至周五受高壓迴流影響，全台氣溫將逐步回升，白天高溫有望突破23至25度，但日夜溫差極劇。

廖于霆說，周末（14日）情人節當天，目前預測為穩定晴朗好天氣，直到下周日（15日）才有下一波弱冷空氣影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。