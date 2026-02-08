還有冷空氣 粉專：周三南下

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，這波冷空氣今晚至明晨最冷，而周三還有另一波冷空氣南下。

「林老師氣象站」指出，今日至明晨受寒流影響，台灣各地天氣非常寒冷；最冷階段會落在今晚至明晨，最低溫預測：西半部及宜蘭地區8至12度，花東及澎湖地區11至15度，金門地區6至8度，馬祖地區5至7度。明日白天起，寒流逐漸減弱並遠離，各地氣溫仍然偏低；由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島還有零星短暫陣雨發生。

「林老師氣象站」表示，周二（10日）台灣各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。另一波新的冷空氣再度南下會落在周三（11日），目前評估，強度在東北季風增強與大陸冷氣團等級之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。