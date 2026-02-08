今明寒流愈晚愈冷 吳德榮：低溫探6度以下

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明寒流愈晚愈冷，不少地方恐10度下。聯合報系資料照片
今明寒流愈晚愈冷，不少地方恐10度下。聯合報系資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天寒流影響各地寒冷。逐日轉乾，今日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；明日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮指出，今晚至明日清晨台北測站有觸及10度的機率，為入冬以來且為今年以來的第2波「寒流」(但不宜以「最強寒流」稱之，因為台北測站還得降得比首波寒流的9.1度還低，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。各地區氣溫如下：北部6至13度、中部8至18度、南部10至22度及東部8至18度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，今日上午起水氣漸減、太平山及中部高山繼續飄雪的機率、逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧淞、冰霰的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周二(10日)清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫。周二(10日)白天起至周三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，周三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。

吳德榮說，周三(11日)下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。周四(12日)各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，周五至「年初一」(13至17日)各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

