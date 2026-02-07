快訊

偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

台鐵EMU500/600區間車 3年內汰換

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵ＥＭＵ五○○、六○○型電聯車因車齡較高，事故頻傳，台鐵為此規畫於三年內逐步汰換老舊ＥＭＵ五○○、六○○型區間車，僅保留少數幾組完成動力改造的列車。

台鐵表示，將以有「最美區間車」之稱的ＥＭＵ九○○型列車當區間車主力，新一代支線主力車ＤＲ三二○○型，預計今年七月會有第一編組列車出廠。

台鐵公司董事長鄭光遠表示，新採購的ＥＭＵ九○○型區間車將作為北部地區的區間車主力，南部地區因部分車站月台長度問題，暫時仍由少數的ＥＭＵ五○○、六○○型區間車，以及ＥＭＵ七○○、八○○型疏運，但強調五○○型及六○○型會在三年內逐步淘汰。

而在台馳騁逾五十五年，曾是台鐵最高級主力客車的莒光號，因車齡老舊，現僅六個編組在線，考量行車安全並簡化車種，台鐵規畫二○二八年底前全數退役，以莒光號改造的觀光列車將以ＰＰ自強號替代；另為推動鐵道觀光及汰換支線舊款柴聯車輛，台鐵也採購「支線節能環保客車」ＤＲ三二○○型，預計二○二七年全數交齊。

