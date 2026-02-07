小年夜出國潮 機捷加開早班車

春節連假將至，出國與返鄉人潮同步湧現，桃園機場迎來年度最大疏運挑戰。機場公司表示，疏運期整體日均運量約十五點七萬人次，較去年春節成長約百分之六點八，出境高峰將集中在十三日、十四日及十五日（小年夜），單日旅客量皆可能突破十六萬人次，呼籲旅客提前三小時到機場報到準備。

機場公司指出，今年春節及二二八和平紀念日，疏運期間自二月十三日至三月二日，為期十八天，期間將增加客運包機卅八架次、加班機一七九架次，總運量估達二七四萬人次。整體日均運量約十五點七萬人次，顯示返鄉過節與出國旅遊需求同步攀升。

依航班運量預報，入境高峰落在二月廿日至廿二日（初四至初六），單日旅客量皆可能突破十六萬人次。

機場公司提醒，連假初期以出境人潮為主，收假前後則以返國旅客居多，提醒旅客至少於航班起飛前三小時抵達機場，若是前往降雪地區，常見的「防滑冰爪」務必改以託運方式處理，切勿隨身攜帶。

桃捷公司表示，因應春節疏運需求，十二日至廿二日將加開機場捷運班次，連續十一天，推出台北往機場特早直達加班車，清晨五時從台北車站發車，預估總運量超過一二七萬人次，高峰可能落在十三日。